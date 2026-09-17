Srpski mediji brutalni: 'Pekle su oči od Dinama i krvnika Zvezde'

Dinamo je odigrao 0-0 u 1. kolu Europske lige protiv Hapoela Beer Sheve. Baš su Izraelci izbacili Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prvo slavili 1-0 na neutralnom terenu, a potom su šokirali Zvezdu usred beogradske Marakane pobjedom 2-0.

O Dinamovom remiju raspisali su se srpski mediji. Kurir je istaknuo da je Dinamo odolio Zvezdinom krvniku. Alo.rs je u naslov stavio da Dinamo nije imao rješenja za Zvezdinog krvnika.

Mozzart Sport objavio je tekst pod naslovom 'Pekle oči od Beer Sheve i Dinama, Modri sve gori kako sezona odmiče', a već u uvodu posebno su se osvrnuli na poziciju Marija Kovačevića. - Čini se da Mariju Kovačeviću nema spasa - poručili su, podsjetivši pritom na ispadanje Modrih u play-offu Lige prvaka, kiks u Puli i težak poraz od Osijeka.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Mozzart Sport nije bio impresioniran ni kvalitetom cijele utakmice. - Ruku na srce, nije se proslavio ni nominalni domaćin, u najvećem dijelu susreta bila je to utakmica na razini Konferencijske lige, možda čak i slabije - navode, ali potom dodaju kako je Dinamo ipak bio momčad koja je pokazala manje.

Kao najboljeg pojedinca hrvatskog prvaka izdvojili su Josipa Mišića, posebno zbog intervencije u 73. minuti nakon velike pogreške Scotta McKenne. - Mišić je bio najsvjetlija točka u dresu Dinama - zaključuju.