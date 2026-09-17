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Srpski mediji brutalni: 'Pekle su oči od Dinama i krvnika Zvezde'

Piše Ivan Tomašković,
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Srpski mediji brutalni: 'Pekle su oči od Dinama i krvnika Zvezde'
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Baš su Izraelci izbacili Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu prvaka, pa se utakmica s Dinamom pratila s velikom pozornošću

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Dinamo je odigrao 0-0  u 1. kolu Europske lige protiv Hapoela Beer Sheve. Baš su Izraelci izbacili Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu prvaka.  Prvo slavili 1-0 na neutralnom terenu, a potom su šokirali Zvezdu usred beogradske Marakane pobjedom 2-0.

O Dinamovom remiju raspisali su se srpski mediji. Kurir je istaknuo da je Dinamo odolio Zvezdinom krvniku. Alo.rs je u naslov stavio da Dinamo nije imao rješenja za Zvezdinog krvnika.

Mozzart Sport objavio je tekst pod naslovom 'Pekle oči od Beer Sheve i Dinama, Modri sve gori kako sezona odmiče', a već u uvodu posebno su se osvrnuli na poziciju Marija Kovačevića. - Čini se da Mariju Kovačeviću nema spasa - poručili su, podsjetivši pritom na ispadanje Modrih u play-offu Lige prvaka, kiks u Puli i težak poraz od Osijeka.

Susret Dinama i Hapoela u 1. kolu UEFA Europske lige
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Mozzart Sport nije bio impresioniran ni kvalitetom cijele utakmice. - Ruku na srce, nije se proslavio ni nominalni domaćin, u najvećem dijelu susreta bila je to utakmica na razini Konferencijske lige, možda čak i slabije - navode, ali potom dodaju kako je Dinamo ipak bio momčad koja je pokazala manje.

Kao najboljeg pojedinca hrvatskog prvaka izdvojili su Josipa Mišića, posebno zbog intervencije u 73. minuti nakon velike pogreške Scotta McKenne. - Mišić je bio najsvjetlija točka u dresu Dinama - zaključuju. 

UEFA Europa League - Hapoel Beer-Sheva vs GNK Dinamo
Foto: ROBERT GHEMENT

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