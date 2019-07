Srpski mediji: Naš Novak jede travu, i to zato što je GOAT!

Nakon što je u epskom meču i najduljem finalu Wimbledona u povijesti Novak Đoković pobijedio Rogera Federera, srpski tenisač više nije imao snage ni za slavlje. Ni za skok, trk, bilo što.

Samo je čučnuo i rukom ugrabio busenčić trave. I pojeo ga.

Foto: HANNAH MCKAY

Why Novak Djokovic celebrated his Wimbledon win by eating a handful of grass https://t.co/VNs2KPfe5L pic.twitter.com/lR6I12t3Hm