Srpski mediji o 'vatrenima': Nije čak bilo ni prosječno nego slabo

'Vatreni' su uspješno odradili posljednju utakmicu prije nego spakiraju kofere i otputuju u Ameriku na Svjetsko prvenstvo koje počinje ovaj tjedan. U Varaždinu su pobijedili susjednu Sloveniju (2-1), a o prijateljskoj utakmici raspisali su se i srbijanski mediji.

U naslovu srpskog Mozzart Sporta stoji "Nije bilo super, ali je bio Mario: Modrić kao protiv Argentine, Hrvati slabi, Baturina neshvatljiv". U cijelom članku kritizira se igra hrvatske reprezentacije.

"Hoće li biti dovoljno da na Mundijalu obrane brončanu medalju, teško je pretpostaviti poslije blijedog izdanja u Varaždinu, ali mjestu gdje je okončao igračku i početo trenersku karijeru, Zlatko Dalić još se jednom uvjerio da njegova momčad posjeduje snažan karakter i da nikad ne odustaje - navodi se u tekstu i naglašava kako su izabranici Zlatka Dalića igrali slabo.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Nije bila čak ni prosječna, prije bi se reklo da je igrala slabo, međutim, i s izraženim manjkavostima smogla je snage da zada konačan udarac Slovenije i u dobrom raspoloženju krene na put prema Sjevernoj Americi. "

Ipak, pohvalili su potez Marija Pašalića i njegov pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi drugog djela.

"Bio je to izvanredan potez Atalantinog ofenzivca, koji nije dozvolio sebi da napravi ono što većina nogometaša na balkanskom podneblju napravi kada je guost, kada je okružena veliki brojem igračem. Zamislite, nije petljao, nego je odmah pucao..."

Telegraf.rs se osvrnuo na igru veznjaka Baturine i Kovačića koji su tijekom utakmice napravili dvije pogreške, od kojih je jedna skupo koštala Hrvatsku na kraju.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Martin Baturina je napravio grešku vraćajući loptu unazad, što je omogućilo Andražu Šporaru da se nađe sam pred golom i rutinski postigne za 1-1. Ovo je bila druga takva greška hrvatskih veznjaka – prethodnu je napravio Mateo Kovačić, ali Slovenija nije iskoristila tu priliku.

Iako su se u igri Hrvatske pojavile određene slabosti, ekipa je pokazala karakter i borbenost - stoji u tekstu.

Podsjetimo, srpska nogometna reprezentacija ostala je bez plasmana na Svjetsko prvenstvo. Nedavno su doživjeli debakl u prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih otoka i upisali visok poraz od 3-0.