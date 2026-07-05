Srpski mediji pobjesnili nakon poraza od Hrvatske: 'Nismo mogli protiv komšija i sudaca'

Hrvatska U-19 reprezentacija pobijedila je Srbiju 3-0 i izborila polufinale Europskog prvenstva. Izabranici Siniše Oreščanina dominirali su kroz cijeli susret; golove su redom zabili Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović.

Mediji naših susjeda nisu ostali ravnodušni, a reakcije su negativne u vezi 'orlića' uz nekoliko zanimljivih naslova. Neki su krivili suce, neki performans igrača, a neki oboje.

- Katastrofalne greške suca i težak poraz Srbije od Hrvatske, piše u naslovu B92.

- Potop Orlića na EP! Debakl Srbije protiv Hrvatske, vraćamo se kući bez osvojenog boda! Oštećeni smo i za penal..., napisao je Kurir.

- Srbi uvjerljivo izgubili od Hrvata: 'Orlići' završili Euro sa sva tri poraza, nisu mogli protiv komšija i suca, stoji u naslovu Telegrafa.

- Uvjerljiv poraz Srbije od Hrvatske: Kraj 'orlića' na Europskom prvenstvu s nulom, nema ni plasmana na SP, piše Mondo.

- Srbija ostala bez Mundijalita u sramotnoj utakmici Europskog prvenstva! Hrvatima pomogao sudac, ali su Orlići stvarno podbacili, objavio je Blic.