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BURNE REAKCIJE

Srpski mediji pobjesnili nakon poraza od Hrvatske: 'Nismo mogli protiv komšija i sudaca'

Piše Ivan Kužela,
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Srpski mediji pobjesnili nakon poraza od Hrvatske: 'Nismo mogli protiv komšija i sudaca'
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska U-19 reprezentacija je razbila Srbiju 3-0 i ušla u polufinale EP, a susjedi su planuli. Od optužbi na suce do bijesnih naslova o debaklu 'orlića'

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Hrvatska U-19 reprezentacija pobijedila je Srbiju 3-0 i izborila polufinale Europskog prvenstva. Izabranici Siniše Oreščanina dominirali su kroz cijeli susret; golove su redom zabili Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović.

Mediji naših susjeda nisu ostali ravnodušni, a reakcije su negativne u vezi 'orlića' uz nekoliko zanimljivih naslova. Neki su krivili suce, neki performans igrača, a neki oboje.

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- Katastrofalne greške suca i težak poraz Srbije od Hrvatske, piše u naslovu B92.

- Potop Orlića na EP! Debakl Srbije protiv Hrvatske, vraćamo se kući bez osvojenog boda! Oštećeni smo i za penal..., napisao je Kurir.

- Srbi uvjerljivo izgubili od Hrvata: 'Orlići' završili Euro sa sva tri poraza, nisu mogli protiv komšija i suca, stoji u naslovu Telegrafa.

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- Uvjerljiv poraz Srbije od Hrvatske: Kraj 'orlića' na Europskom prvenstvu s nulom, nema ni plasmana na SP, piše Mondo.

- Srbija ostala bez Mundijalita u sramotnoj utakmici Europskog prvenstva! Hrvatima pomogao sudac, ali su Orlići stvarno podbacili, objavio je Blic.

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Komentari 11
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