Srpski redatelj preporučio Livaju Tottenhamu: 'Pišem Spursima da obrate pažnju na njega...'

Mogući odlazak Marka Livaje iz Hajduka prerastao je u glavnu sportsku temu u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji. Dan nakon što je splitski klub kapetana udaljio s priprema na Bledu, o cijelom se slučaju oglasio i poznati srpski filmski redatelj Srđan Dragojević.

Livaja je pripreme napustio zbog kršenja klupskoga disciplinskog pravilnika i nepoštivanja pravila koja je Hajduk odredio za vrijeme boravka u Sloveniji. Prema neslužbenim informacijama, odbio je trčati kaznene krugove te je ušao u sukob s trenerom Gonzalom Garcíjom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Hajduk je nakon incidenta objavio da se Livaja vraća u Split, ali nije otkrio kakve će daljnje poteze povući. Ubrzo se pojavila informacija da bi najbolji igrač i simbol momčadi mogao dobiti dopuštenje za pronalazak novoga kluba.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Takav bi rasplet donedavno djelovao nezamislivo. Livaja je od povratka na Poljud bio puno više od napadača. Postao je kapetan, vođa momčadi i najveći ljubimac navijača, zbog čega je mogućnost njegova odlaska izazvala pravi potres među hajdukovcima. Priča je brzo odjeknula i izvan Hrvatske. Dragojević, autor filmova "Mi nismo anđeli", "Lepa sela lepo gore" i "Rane", priznao je da iznimno cijeni Livaju. Kao strastveni navijač Tottenhama odlučio je engleskom klubu preporučiti Hajdukova napadača.

"Livaja se posvađao s trenerom i upravom Hajduka i odlazi, kao slobodan igrač. Pošto ga izuzetno cijenim, pišem Spursima, čiji sam vatreni navijač, da obrate pažnju. Naravno, svjestan da je to luđačko ponašanje, ali što se može, to je jače od mene… Podijelim to s dobrim prijateljem i on mi veli - pa normalno, i ja sam pisao Barceloni za neke igrače koje bi trebalo da razmotre…

I bilo mi je malo lakše. Ima nas, luđaka", napisao je Dragojević na Facebooku.

Livajina budućnost zasad ostaje neizvjesna, ali jasno je da je njegov slučaj odavno prerastao okvire Hajduka. Mogući rastanak s igračem koji je godinama bio lice Poljuda postao je jedna od najvećih nogometnih priča ovoga ljeta.