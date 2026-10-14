Srpski stručnjak opleo po Biliću: 'Izbornik ne može biti netko s naušnicom tko vodi podcast...'

Slaven Bilić se nakon 14 godina vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije, no početak drugog mandata baš mu i neće ostati u lijepom sjećanju. Hrvatska je u četiri kola Lige nacija pobijedila Češku (2-1) te izgubila od Španjolske (4-1, 2-1) i Engleske (7-0), čime se i teoretski oprostila od plasmana u završnicu natjecanja.

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Njegov povratak na klupu "vatrenih" i težak poraz od Engleske prokomentirao je Rade Bogdanović, bivši srpski nogometaš koji danas radi kao televizijski analitičar.

- Da bi bio trener i izbornik, moraš biti stalno u nogometu. Ako ne radiš, onda barem svakodnevno pratiš, analiziraš i čekaš svoju priliku - kazao je Bogdanović u podcastu "Ozbiljno neozbiljni".

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Zlatka Dalića i njegove dvije svjetske medalje teško će itko nadmašiti. Mnogi su bili za Bilićev povratak, ali Bogdanović smatra da on nije pravi izbor za "vatrene":

- Ne može izbornik biti čovjek s naušnicom u uhu koji vodi podcast i intervjuira svjetske zvijezde, pa ga onda postave nakon Dalića. Nije lako sjesti na tu klupu, pogotovo poslije čovjeka koji je bio drugi i treći na svijetu. To treba otvoreno reći. Bilić je inteligentan čovjek, završio je fakultet, fin je dečko, ali to nije presudno kada počne utakmica. Fin sam i ja, pa ne sjedim na klupi.

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Naši reprezentativci su protiv Engleske (7-0) pretrpjeli najteži poraz u povijesti. Bivši srpski reprezentativac smatra kako su "vatreni" miljama daleko od nekadašnje razine.

- Imaju obranu koja je spora, vezni red koji zna igrati nogomet, ali ne može trčati, dobra krila i napadače koji teško zabijaju golove. Protiv Engleske su taktički bili očajni.