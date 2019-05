Srpski tenisač sucu: Pa netko ovdje puši travu, osjetiš li i ti?

Challenger u Bordeauxu bitan je samo onim najvećim teniskim fanaticima, ali okupio je i neke teniske face poput Viktora Troickog i Nicolasa Mahuta koji su igrali meč prvog kola u kojem je slavio srpski tenisač u dva seta sa 7-6, 6-2.

Ipak, ono najzanimljivije događalo se izvan samog teniskog terena. Naime, Troicki je u jednom trenutku osjetio specifičan miris te je to morao prijaviti sucu.

From the Bordeaux Challenger, Viktor Troicki caught someone in the crowd smoking weed. https://t.co/04Ki6UhNpy