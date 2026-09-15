Srpski trener koji je slao jezive poruke o Hrvatskoj je kažnjen

Vladimir Odobašić ostao je bez članstva u Global Professional Tennis Coach Associationu (GPTCA) nakon jezivih objava na društvenim mrežama. Prema pisanju UkrSportBasea, srpski teniski trener sankcioniran je nakon niza komentara povezanih s ratom u Ukrajini i poruka usmjerenih prema Hrvatskoj.

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Serbian tennis coach Vladimir Odobasic has lost his GPTCA membership after commenting “Bravo Russia” on Dayana Yastremska’s post, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. pic.twitter.com/W2TiQe9IVE — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 14, 2026

Slučaj je privukao pozornost nakon objave ukrajinske tenisačice Dajane Jastremske. Ona je na društvenim mrežama pokazala posljedice ruskog napada na Odesu, uključujući uništeni obiteljski stan. Odobašić je ispod njezine objave ostavio komentar: "Bravo Rusija".

Nedugo nakon toga uslijedila je još jedna njegova poruka, ovog puta izravno usmjerena prema Hrvatskoj, Njemačkoj i njihovim saveznicima. Napisao je: "Smrt Hrvatskoj i Njemačkoj i svim njihovim saveznicima te neprijateljima Velike Srbije i Rusije!"

Prema informacijama UkrSportBasea, upravo su takve objave rezultirale njegovim izbacivanjem iz GPTCA-e, međunarodne organizacije povezane s edukacijom i certificiranjem teniskih trenera. Gubitak članstva sam po sebi ne predstavlja zabranu bavljenja trenerskim poslom, ali Odobašić više nema status člana te organizacije.

Sporne objave nisu se, međutim, zaustavile na komentarima vezanim uz rat u Ukrajini. Odobašić je na Instagramu objavio i snimku požara na Braču, uz poruku: 'Platit će za svaku nevinu srpsku žrtvu i za svaku prolivenu srpsku suzu'.

Njegove objave otvorile su pitanje profesionalnih posljedica ponašanja teniskog trenera na društvenim mrežama. Prvi konkretan potez stigao je iz GPTCA-e, koja je odlučila prekinuti njegovo članstvo.

Odobašić je posljednjim objavama nastavio privlačiti pažnju zbog sadržaja koji se odnosi na Hrvatsku i ratne teme, a slučaj je iz sportskog konteksta prerastao u javnu kontroverzu.