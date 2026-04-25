Obavijesti

Sport

Komentari 0
STIGLA REAKCIJA

Srpski trener odgovorio Štimcu: 'Tablica i teren pokazuju istinu'

Piše Jakov Drobnjak
Čitanje članka: 1 min
Mostar: Susret Zrinjskog i Sarajeva u finalu Superkupa BiH | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Takvih komentara je bilo i prije utakmice i svašta nešto je bilo uvijek. Želim se baviti svojom ekipom i svojom igrom, rekao je trener Borca, Vinko Marinović, nakon utakmice sa Zrinjskim

Veliki derbi 30. kola između Zrinjskog i Borca završio je rezultatom 1-1, ishodom koji je momčad iz Banje Luke gurnuo na korak do naslova prvaka. Nakon utakmice u Mostaru najviše se prašine podiglo oko sudačkih odluka, a najglasniji je bio trener Zrinjskog Igor Štimac.

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
Foto: Denis Kapetanovic

Hrvatski stručnjak na klupi Zrinjskog bio je iznimno ljutit, a ključnim trenutkom smatra isključenje Antonija Ilića u 72. minuti, devet minuta prije nego što je Borac zabio za izjednačenje. Štimac je zbog toga prigovarao sucima i nakon posljednjeg zvižduka, a zbog žutog kartona koji je zaradio tijekom dvoboja neće moći voditi momčad u idućem kolu.

‌- Realno, na temelju prikazanog večeras, ovo su dvije najbolje momčadi u ligi. Rekao bih da smo Borac sveli na minimum kreativnosti i prilika. Imali smo potpunu kontrolu, lijepo vodstvo, a onda se, naravno, pojavi nekakva odluka koja sve dovede u ovakvo stanje. Da su sudački kriteriji isti, mi bismo vjerojatno završili utakmicu u Vrapčićima s pet igrača više - rekao je Štimac.

Štimčeve izjave nastavak su napetosti koje su se gradile i prije ovog derbija, no trener Borca Vinko Marinović ostao je miran.. Poručio je da ga zanima isključivo njegova momčad te da će se sve vidjeti na ljestvici, gdje Borac šest kola prije kraja ima velikih deset bodova prednosti.

SJEĆATE LI SE? UZAVRELI MAKSIMIR Navijači upali sa zastavom, Šuker ih izveo, 'dinamovci' s maskama!
‌- Pa iskreno, znate da ja neću komentirati suđenje. Uvijek govorim da je ono što mi prikazujemo na terenu jedini odgovor. Mi se trudimo igrati i biti najbolji u ligi i mislim da smo do sada to i pokazali. Takvih komentara je bilo i prije utakmice i svašta nešto je bilo uvijek. Želim se baviti svojom ekipom i svojom igrom. A naravno, tablica i teren su ti koji će uvijek pokazati pravu istinu.  - zaključio je Marinović

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi
FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu
GOSPOĐA BUDIMIR

FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu

Monika Budimir sa suprugom Antom prošla je slično iskustvo odrastanja i neočekivanog odlaska iz rodnog kraja. Upoznali su se u Velikoj Gorici, imaju troje djece, a u braku su od 2019.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026