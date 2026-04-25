Srpski trener odgovorio Štimcu: 'Tablica i teren pokazuju istinu'

Veliki derbi 30. kola između Zrinjskog i Borca završio je rezultatom 1-1, ishodom koji je momčad iz Banje Luke gurnuo na korak do naslova prvaka. Nakon utakmice u Mostaru najviše se prašine podiglo oko sudačkih odluka, a najglasniji je bio trener Zrinjskog Igor Štimac.

Hrvatski stručnjak na klupi Zrinjskog bio je iznimno ljutit, a ključnim trenutkom smatra isključenje Antonija Ilića u 72. minuti, devet minuta prije nego što je Borac zabio za izjednačenje. Štimac je zbog toga prigovarao sucima i nakon posljednjeg zvižduka, a zbog žutog kartona koji je zaradio tijekom dvoboja neće moći voditi momčad u idućem kolu.

‌- Realno, na temelju prikazanog večeras, ovo su dvije najbolje momčadi u ligi. Rekao bih da smo Borac sveli na minimum kreativnosti i prilika. Imali smo potpunu kontrolu, lijepo vodstvo, a onda se, naravno, pojavi nekakva odluka koja sve dovede u ovakvo stanje. Da su sudački kriteriji isti, mi bismo vjerojatno završili utakmicu u Vrapčićima s pet igrača više - rekao je Štimac.

Štimčeve izjave nastavak su napetosti koje su se gradile i prije ovog derbija, no trener Borca Vinko Marinović ostao je miran.. Poručio je da ga zanima isključivo njegova momčad te da će se sve vidjeti na ljestvici, gdje Borac šest kola prije kraja ima velikih deset bodova prednosti.

‌- Pa iskreno, znate da ja neću komentirati suđenje. Uvijek govorim da je ono što mi prikazujemo na terenu jedini odgovor. Mi se trudimo igrati i biti najbolji u ligi i mislim da smo do sada to i pokazali. Takvih komentara je bilo i prije utakmice i svašta nešto je bilo uvijek. Želim se baviti svojom ekipom i svojom igrom. A naravno, tablica i teren su ti koji će uvijek pokazati pravu istinu. - zaključio je Marinović