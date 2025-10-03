Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'

Žarko Lazetić, trener Maccabi Tel Aviva, pun poštovanja govorio je o Dinamu u najavi utakmice Europske lige u Bačkoj Topoli, ali nije uspio pronaći način kako zaustaviti hrvatskog doprvaka koji je pred praznim tribinama, uz tek po 200 ljudi iz delegacija oba kluba, pobijedio 3-1 i preuzeo čelnu poziciju na ljestvici.

- Čestitao bih Dinamu na pobjedi. Pokazali su vrhunsku kvalitetu u zabijanju, zabili su tri gola iz šest udaraca, što je vrhunski. Mi smo igrali jako dobro, kontrolirali smo stvari jako dobro. Golovi su stigli iz vrhunskih udaraca, mi smo kreirali više nego dovoljno za ovakav tip utakmice, a nismo zadržali momentum nakon što smo zabili prvi. Nakon toga su se ohrabrili, čekali i kaznili nas trećim golom. Bilo je to dobro od njih, a mogu čestitati i svom timu na svemu što su pokazali danas - rekao je srpski trener.

Foto: Zorana Jevtic

- Nedostajalo nam je oštrine u zadnjoj trećini. U prvom poluvremenu tri smo puta došli u dobru poziciju sa strane, ali nismo se dobro kretali ni pronalazili pozicije za gol. S druge strane, mi se nismo dobro obranili i to je napravilo razliku - dodao je.

I Kovačević je njega iznenadio taktičkom postavkom.

- Iznenađen sam da su bili u srednjoj zoni, očekivao sam da nas više pritisnu. Dosta smo to dobro kontrolirali, ali očekivao sam više od njih s loptom. Nekako su bili više u tranziciji ili su kružili oko nas pa pokušavali na Belju dugu loptu. Fizički su vrlo jaka momčad, to je možda i njihov način igre, a u nekim drugim utakmicama u ligi su se više nametnuli. Možda su me time iznenadili - kazao je Lazetić.