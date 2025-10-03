Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOREKTNO PRIZNAO

Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'

Piše Josip Tolić, Iz Bačke Topole: Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'
Foto: Zorana Jevtic

Dinamo nadmoćno svladao Maccabi Tel Aviv 3-1 i zasjeo na vrh tablice! Trener Lazetić hvali Dinamovu preciznost, ali priznaje da ih je iznenadila taktika i snaga hrvatskog kluba

Žarko Lazetić, trener Maccabi Tel Aviva, pun poštovanja govorio je o Dinamu u najavi utakmice Europske lige u Bačkoj Topoli, ali nije uspio pronaći način kako zaustaviti hrvatskog doprvaka koji je pred praznim tribinama, uz tek po 200 ljudi iz delegacija oba kluba, pobijedio 3-1 i preuzeo čelnu poziciju na ljestvici.

- Čestitao bih Dinamu na pobjedi. Pokazali su vrhunsku kvalitetu u zabijanju, zabili su tri gola iz šest udaraca, što je vrhunski. Mi smo igrali jako dobro, kontrolirali smo stvari jako dobro. Golovi su stigli iz vrhunskih udaraca, mi smo kreirali više nego dovoljno za ovakav tip utakmice, a nismo zadržali momentum nakon što smo zabili prvi. Nakon toga su se ohrabrili, čekali i kaznili nas trećim golom. Bilo je to dobro od njih, a mogu čestitati i svom timu na svemu što su pokazali danas - rekao je srpski trener.

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v GNK Dinamo Zagreb
Foto: Zorana Jevtic

- Nedostajalo nam je oštrine u zadnjoj trećini. U prvom poluvremenu tri smo puta došli u dobru poziciju sa strane, ali nismo se dobro kretali ni pronalazili pozicije za gol. S druge strane, mi se nismo dobro obranili i to je napravilo razliku - dodao je.

I Kovačević je njega iznenadio taktičkom postavkom.

- Iznenađen sam da su bili u srednjoj zoni, očekivao sam da nas više pritisnu. Dosta smo to dobro kontrolirali, ali očekivao sam više od njih s loptom. Nekako su bili više u tranziciji ili su kružili oko nas pa pokušavali na Belju dugu loptu. Fizički su vrlo jaka momčad, to je možda i njihov način igre, a u nekim drugim utakmicama u ligi su se više nametnuli. Možda su me time iznenadili - kazao je Lazetić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025