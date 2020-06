Srušili Dinamo pa Hajduk, ali ne i Istru: Grbić spašavao bod Lokomotivi s igračem manje

<p>U prvom susretu 31. kola Prve HNL<strong> Istra 1961 i Lokomotiva </strong>su odigrali 1-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Lokomotive u svlačionici</strong></p><p>Bila je to utakmica od iznimne važnosti za oba sastava. Domaćinu su potrebni bodovi u borbi za prvoligaški spas, dok Lokomotiva lovi drugo mjesto i plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka. Na koncu je završilo bez pobjednika.</p><p>"Lokosi" su poveli već u devetoj minuti golom<strong> Lirima Kastratija,</strong> no Istra 1961 je izjednačila samo šest minuta kasnije preko <strong>Gedeona Guzine.</strong></p><p>U posljednjim trenucima prvog dijela Puljani su imali odličnu priliku za potpuni preokret, Šime Gržan je izašao sam ispred <strong>Ive Grbića</strong>, no vratar Lokomotive je sjajno reagirao.</p><p>U nastavku susreta nije bilo previše uzbuđenje do 69. minute kada su gosti ostali s igračem manje. <strong>Fran Karačić </strong>je na rubu kaznenog prostora rukama zaustavio<strong> Sergija Gonzaleza,</strong> a sudac Dario Bel prvo mu je pokazao žuti karton, a nakon pregleda video snimke promijenio je odluku isključivši gostujućeg stopera.</p><p>Pet minuta prije kraja susreta Lončar je mogao donijeti važnu pobjedu Istri, ali je Grbić još jednom odlično reagirao.</p><p>Večeras se još sastaju Varaždin i Inter, a u petak će snage odmjeriti Rijeka i Gorica te Hajduk i Slaven Belupo. U subotu igraju Dinamo i Osijek.</p><p>Na ljestvici vodi Dinamo s nedostižna 72 boda, Lokomotiva je druga s 54 boda Osijek je treći s 52 boda koliko ima i Rijeka. Hajduk je na petoj poziciji s 51 bodom.</p><p>Istra 1961 je ostala na devetoj poziciji s 23 boda, šest više od posljednjeg Intera te bod manje od zone spasa i Varaždina.</p>