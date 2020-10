Srušio Benficu s Dinamom, a još nije izgubio kad mijenja Bjelicu

Bjelicu će na klupi Osijeka zamijeniti prvi pomoćnik Rene Poms. Čovjek koji je srušio Benficu na Maksimiru sada će voditi 'bijelo-plave' protiv Šibenika (subota, 17 sati) i Crikvenice u Kupu

<p><a href="https://www.24sata.hr/sport/bjelica-operirao-kraljesnicu-719931" target="_blank"><strong>Nenad Bjelica </strong>uspješno je prošao operaciju</a> i idućih nekoliko dana provest će odmarajući. Dok je Bjelica na kućnom oporavku, njegove klupske obveze preuzet će prvi pomoćnik <strong>Rene Poms</strong>. Poznato? Kao onda u <strong>Dinamu </strong>kada je razlog odsustva bio nešto drugačiji, ali ishod nepromjenjiv.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica i Osijek slave</strong></p><p>Bjelica je uoči povijesnog susreta s <strong>Benficom </strong>bio suspendiran pa su se mnogi navijači pitali tko je čovjek koji će voditi 'plave' u prvoj utakmici <strong>osmine finala Europske lige</strong>. Poms je posao odradio vrhunski i Dinamo je slavio 1-0 pa je tako nastavio uspješan niz u ulozi Bjeličine zamjene.</p><p>Jer kada sjedne na klupu momčad ne gubi. Nakon pobjede nad Benficom Austrijanac je savladao i <strong>Istru </strong>2-0 te ostao neporažen kad god je morao uskočiti umjesto Bjelice.</p><p>- U Poljskoj sam isključen par puta, te je dvoboje vodio Poms i još nije poražen - rekao je <strong>Bjelica </strong>uoči susreta s Benficom.</p><p>Navijači Osijeka sada će se pouzdati u njegovo znanje, ali i faktor dobre sreće te malo praznovjerja. Bijelo-plavi putuju <strong>Šibeniku </strong>na gostovanje u HNL-u (subota, 17 sati) nakon čega će produžiti za <strong>Crikvenicu </strong>snage odmjeriti u Kupu. Nema razloga zašto Poms i dalje ne bi zadržao sto posto uspješnosti.</p><h2>Tko je Rene Poms?</h2><p><strong>Poms </strong>(43) je vlasnik Uefine A licencije te čovjek od velikog povjerenja Nenada Bjelice. Igrao je u trećoj i četvrtoj austrijskoj ligi, bio veznjak dobre tehnike. I na zimskim pripremama 2019. u Beleku mogli smo se uvjeriti u njegove nogometne vještine, <strong>Poms </strong>je bio najbolji igrač stručnog stožera Dinama u remiju (4-4) protiv kolega iz Lecha. A za Dinamo su tada zaigrali i Nenad Bjelica, Nino Bule...</p><p>Rene Poms je specijalist za defenzivu pa se tako na svim treninzima on bavi uigravanjem zadnje linije.<strong> </strong>Idola je pronašao u<strong> Arrigu Sacchiju,</strong> pokušava slijediti njegovu nogometnu filozofiju i obranu dovesti do savršenstva, kao što je to radio Talijan.</p><p>Nenad Bjelica i Rene Poms suradnju su započeli u <strong>Wolfsbergeru </strong>(sezona 2012./13.), nastavili ju u Austriji Beč, Speziji, Lechu, Dinamu i sada Osijeku. Austrijski strateg imao je i par izleta u samostalne trenerske vode, u dva je navrata bio na<strong> klupi Brück/Mura </strong>(drugi put dok je trener Dinama bio bez kluba između Spezije i Lecha), a u vrijeme Nenada Bjelice <strong>vodio je i drugu momčad Wolfsbergera</strong>.</p>