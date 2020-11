Kupim sve svoje osobne stvari iz ureda i odlazim u jednodnevnu izolaciju.

Umjesto otkaza uskoro mi sti\u017ee isprika predsjednika.

Ispriku ignoriram.

Imam hrpu poziva, ali sve ih ignoriram.

Isti dan, opet putem medija saznajem kako na slu\u017ebenoj stranici Hajduka stoji da ne obavljam vi\u0161e nikakve funkcije u klubu.

U slu\u017ebenoj objavi kluba stoji da sam gospodin i da mi se zahvaljuju.

\u017dele mi i puno sre\u0107e, naravno putem medija.

Dan poslije dolazim u klub, predajem slu\u017ebeni auto i kratko se pozdravljam sa stafom i igra\u010dima.

Predsjednika nema u klubu, a nema ni otkaza na radnom stolu.

Putem medija saznajem da sam najve\u0107a neznalica i valjda jedini krivac za sportski podba\u010daj kakav klub nije imao nikad.

Putem medija saznajem da mi je stalo do otpremnine. Otpremninu, naravno ne \u017eelim te molim Upravu Hajduka da me slu\u017ebeno kontaktira pa da kona\u010dno papirnato podkrijepimo ovaj razlaz.

Hvala svima uklju\u010duju\u0107i medije.

Preuzimam svoj dio odgovornosti za sportski neuspjeh, a Hajduku \u017eelim puno sre\u0107e.

Svim navija\u010dima moje isprike za rezultatski podba\u010daj.

Do sljede\u0107eg javljanja ostajte mi u miru.

Mario Stani\u0107

Podsjetimo, Jakobu\u0161i\u0107 je u utorak odlu\u010dio kako Stani\u0107 napu\u0161ta sve funkcije u Hajduku, a u srijedu se zahvalio i sportskom direktoru Ivanu Kep\u010diji i glavnom treneru Hariju Vukasu. Njega \u0107e, barem privremeno, zamijeniti \u0161ef Akademije Luka Kaliterna Boro Primorac.

- Treba stati na loptu. Iako sam vidio gospodina Stani\u0107a i gospodina Kep\u010diju, oni se vi\u0161e nisu vidjeli. Kod gospodina Vukasa je druga\u010dija situacija. Dok kona\u010dno ne definiram najbli\u017ee suradnike, malo \u0107u se vi\u0161e osloniti na gospodina Boru Primorca za sva nogometna pitanja, a do daljnjega \u0107e on voditi i prvu mom\u010dad. Kad vam se \u010dini da se sve raspada, mo\u017eda se sve sla\u017ee na svoje mjesto - rekao je Jakobu\u0161i\u0107.

Stanić: Jakobušić je reagirao neprimjereno i ispričavao mi se. Smjena? Doznao sam iz medija

Bivši savjetnik uprave Hajduka obrušio se na novog šefa poljudskog kluba Lukšu Jakobušića u priopćenju tvrdeći kako ga ni o čemu nije obavijestio, a odbio je dvije pozicije

<p>Dojučerašnji savjetnik uprave Hajduka <strong>Mario Stanić</strong> (48) obratio se javnosti nakon sporazumnog raskida ugovora nekoliko dana po dolasku novog predsjednika Lukše Jakobušića i razočaravajućeg poraza "bilih" kod Istre 1961.</p><p>Bivši "vatreni" u priopćenju poslanom <a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/mario-stanic-ispricao-nam-je-svoju-verziju-price-o-odlasku-iz-hajduka-evo-koje-dvije-pozicije-je-odmah-odbio-i-zasto-nije-prihvatio-ispriku-predsjednika-20201104" target="_blank">tportalu</a> otkrio je svoju stranu priče i otkrio da mu je Jakobušić nudio da postane član uprave ili sportski direktor, što je odbio, a o smjeni je doznao, kaže - putem medija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi predsjednik Hajduka</strong></p><p><strong>Priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Putem medija sam saznao da je izabran novi predsjednik nakon višemjesečne potrage.</em></p><p><em>Putem medija sam saznao da novi predsjednik ne treba savjetnika.</em></p><p><em>Putem medija saznajem da imam šarm i da sam nekakav brend (što god to značilo).</em></p><p><em>Putem medija sam saznao da ću morati odgovoriti novom predsjedniku na logična i razumna pitanja, oko sportskih neuspjeha i odabira igrača.</em></p><p><em>Nakon toga odlazim na razgovor s predsjednikom, gdje mi je ponuđeno mjesto člana Uprave ili sportskog direktora. Ne prihvaćam ni ulogu člana Uprave, a još manje sportskog direktora.</em></p><p><em>Predsjednik reagira neprimjereno.</em></p><p><em>Ne reagiram, izlazim, a predsjednik se ispričava.</em></p><p><em>Kupim sve svoje osobne stvari iz ureda i odlazim u jednodnevnu izolaciju.</em></p><p><em>Umjesto otkaza uskoro mi stiže isprika predsjednika.</em></p><p><em>Ispriku ignoriram.</em></p><p><em>Imam hrpu poziva, ali sve ih ignoriram.</em></p><p><em>Isti dan, opet putem medija saznajem kako na službenoj stranici Hajduka stoji da ne obavljam više nikakve funkcije u klubu.</em></p><p><em>U službenoj objavi kluba stoji da sam gospodin i da mi se zahvaljuju.</em></p><p><em>Žele mi i puno sreće, naravno putem medija.</em></p><p><em>Dan poslije dolazim u klub, predajem službeni auto i kratko se pozdravljam sa stafom i igračima.</em></p><p><em>Predsjednika nema u klubu, a nema ni otkaza na radnom stolu.</em></p><p><em>Putem medija saznajem da sam najveća neznalica i valjda jedini krivac za sportski podbačaj kakav klub nije imao nikad.</em></p><p><em>Putem medija saznajem da mi je stalo do otpremnine. Otpremninu, naravno ne želim te molim Upravu Hajduka da me službeno kontaktira pa da konačno papirnato podkrijepimo ovaj razlaz.</em></p><p><em>Hvala svima uključujući medije.</em></p><p><em>Preuzimam svoj dio odgovornosti za sportski neuspjeh, a Hajduku želim puno sreće.</em></p><p><em>Svim navijačima moje isprike za rezultatski podbačaj.</em></p><p><em>Do sljedećeg javljanja ostajte mi u miru.</em></p><p><em>Mario Stanić</em></p><p>Podsjetimo, Jakobušić je u utorak odlučio kako Stanić napušta sve funkcije u Hajduku, a u srijedu se zahvalio i sportskom direktoru Ivanu Kepčiji i glavnom treneru Hariju Vukasu. Njega će, barem privremeno, zamijeniti šef Akademije Luka Kaliterna <strong>Boro Primorac</strong>.</p><p>- Treba stati na loptu. Iako sam vidio gospodina Stanića i gospodina Kepčiju, oni se više nisu vidjeli. Kod gospodina Vukasa je drugačija situacija. Dok konačno ne definiram najbliže suradnike, malo ću se više osloniti na gospodina Boru Primorca za sva nogometna pitanja, a do daljnjega će on voditi i prvu momčad. Kad vam se čini da se sve raspada, možda se sve slaže na svoje mjesto - rekao je Jakobušić.</p>