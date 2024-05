Stanišić jedini može sezonu završiti s tri trofeja! Kao kotačić nepobjedivog Alonsova stroja...

Luka Modrić može sezonu završiti s dva trofeja i postati Realov rekorder. Joško Gvardiol može osvojiti dva s Manchester Cityjem, kao i Bruno Petković s Dinamom, i to je to. Ni jedan drugi Dalićev adut u završnici ove sezone ne može do dva pehara. A Josip Stanišić (24) lako bi mogao osvojiti tri!

Mnogi su komentirali kako je pogriješio krajem kolovoza kada je iz Bayerna otišao na posudbu u Bayer. Jer u Leverkusenu je do pretkraj prosinca odigrao svega 163 minute u pet prvenstvenih utakmica, dok u njih devet nije ni ušao i praktički je igrao samo u Europskoj ligi i Kupu.

Pokretanje videa... 00:22 Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram

Istovremeno dok ga Xabi Alonso nije vidio kao prvu opciju, u Bayernu se ukazala potreba za desnim bekom i doista je djelovalo da se Josip prevario u procjeni. No onda je krenulo...

Od 20. prosinca propustio je samo četiri utakmice, 14 je puta odigrao svih 90 minuta, a u Bayerovu maršu po trostruku krunu postao je nezamjenjiv, čak i igrač odluke!

SC Freiburg - Bayer Leverkusen | Foto: Tom Weller/DPA

Zabio je gol dortmundskoj Borussiji za 1-1 u nadoknadi vremena, isto je ponovio u četvrtak u uzvratu polufinala Europske lige i remiju 2-2 s Romom, asistirao protiv West Hama i u prvom okršaju s Romom... i savršeno se uklopio u Alonsov stroj koji melje. I koji ni u 49. utakmici ove sezone nije izgubio!

- Neopisivo je vidjeti sve te navijače i spoznati da smo u finalu. Nevjerojatno! - rekao je Stanišić nakon što je golom u 97. minuti produljio san o trostrukoj kruni, ali i sezoni bez poraza.

Čak 11. put zabili su u sudačkoj nadoknadi! Ne može biti slučajno.

firo: 03/10/2024 Football, Soccer, 1st League, First Bundesliga, Season 2023/2024, Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg | Foto: Jürgen Fromme/DPA

- Mnogi su mislili da je došao taj dan, ali znao sam da su svi igrači umorni pa sam pretpostavio da nemaju dovoljno snage da me zaustave. Imao sam samo jednu stvar na umu: pucati u suprotni kut. Bio je to dobar gol, ali najvažnija i najljepša stvar bilo je slavlje s navijačima. Lijepo je vidjeti sretne suigrače na terenu, za mene je ovo čaroban trenutak. Često zabijamo u završnici, dižemo se u posljednjim trenucima utakmice, to nije slučajno. Naravno da uvijek treba i malo sreće, ali sreća dolazi nakon odricanja i teškog rada - završno je poručio Stanišić.

Bayer je već osigurao naslov prvaka, u finalu Kupa čeka ga drugoligaš Kaiserslautern, a u finalu Europske lige sučelit će se s Atalantom.

Europa League - Round of 16 - First Leg - Qarabag v Bayer Leverkusen | Foto: Aziz Karimov

Niz od 49 utakmica bez poraza europski je rekord, Benfica ih je nanizala 48 između 1963. i '65., a slijede Dinamo (2014/15.) i Rijeka 2016/17.) sa po 45! Ispred Glasgow Rangersa s 44 (1992/93.), Juventusa s 43 (2011/12.) te Milana (1991/92.) i Ajaxa (1995/96.) sa po 42.