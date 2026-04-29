Stanišić: PSG je kod 5-2 slavio kao da je gotovo. Na kraju je moglo završiti i 6-5 za Bayern

Josip Stanišić (26) odigrao je svih 90 minuta za Bayern u najspektakularnijem polufinalu Lige prvaka na Parku prinčeva, gdje je PSG u utorak pobijedio Bavarce 5-4 i ostao koračić bliže finalu 30. svibnja u Budimpešti protiv boljega iz okršaja Atletica i Arsenala. Hrvatski reprezentativac nije odigrao utakmicu za pamćenje, curilo je po njegovoj strani, imao je i jednu lošu reakciju kad se sjurio u protivnički šesnaesterac, ali je svjestan da je to bila utakmica u kojoj su napadi izdominirali obrane.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

- U nekim trenucima ide u tvoju korist, a ako im otvoriš priliku vrate se. Teška utakmica, rollercoaster i za nas. Ali Pariz je odigrao sjajno, pogotovo vezni red u napadačkom dijelu. Iskoristio je šanse koje je dobio, tako to rade igrači svjetske klase. Sjajna utakmica za nepristrane navijače, očito ne toliko za nas. Ali nije se bilo lako vratiti nakon 5-2 kako smo se vratili, jako sam ponosan. Nije to bila naša najbolja utakmica, ali idemo kući znajući da je sve moguće - rekao je Stanišić za emisiju CBS Sports Golazo i dodao:

- Nakon 5-2 slavili su kao da je gotovo. Nikad nismo odustali od tog izazova, a na kraju je moglo biti 5-5 ili 6-5 za nas da smo odigrali bolje u ključnim trenucima. Da smo zadnje dodavanje odigrali dobro ili bolje odlučivali, mogli smo zabiti još. I u Münchenu će utakmica biti sjajna, u to možete biti sigurni.

Novinara je zanimalo i kako se susretati s igračima kao što su Michael Olise i Luis Diaz na treningu, kako se braniti protiv njih.

- Nije lako igrati jedan na jedan protiv tih igrača, to su veliki ispiti koje prolazim svaki dan. Ne znam braniča koji je dobio sve duele u životu, ali ponekad morate prihvatiti i to. Nisu to postigli bez razlika, sjajni su igrači s napadačkim osjećajem i agilnošću. Pokušaš se najbolje braniti, a kad ih moraš paziti 90 minuta, isto je i igračima PSG-a. Možeš dati sve od sebe i pokušati naučiti neke stvari. Nekad im treba jedan trenutak, jedna akcija. Ako napraviš pogrešku kao branič, možeš primiti gol. I to se događalo danas.

Statistika Josipa Stanišića