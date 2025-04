Stao je čudesni niz Hrvata u Ligi prvaka. Trajao je čak 13 godina

Veličanstvena veza hrvatskih nogometaša i Lige prvaka započela je još tamo 1993. godine kada je Alen Bokšić s Marseilleom osvojio 'klempavi' trofej. Od tada su finala postala nezamisliva bez Hrvata, ali posebno veliki trag naši su nogometaši ostavili od 2012. godine kada je započeo nevjerojatan niz.

Nikome nije jasno kako, trebali bi i znanstvenici pomoći kako bi se to objasnilo, ali zemlja s četiri milijuna stanovnika, u kojoj se malo ulaže u sport, s groznom infrastrukturom, uspjela je nemoguće.

Čak 13 godina u nizu Hrvatska je imala predstavnika u Ligi prvaka, od toga su 11 puta naši igrači osvajali ovaj prestižni trofej, Luka Modrić nevjerojatnih šest puta, no nažalost, sinoć je stao ovaj veličanstveni niz. Real Madrid ispao je od Arsenala, a do polufinala nisu uspjeli dogurati niti Josip Stanišić i Gabriel Vidović čiji je Bayern izletio od Intera pa je jasno kako nitko od naših igrača ove sezone neće igrati u finalu.

Sve je krenulo 2012. godine kada su Danijel Pranjić i Ivica Olić s Bayernom izgubili finale od Chelseaja, ali već sljedeće godine Mario Mandžukić se s njemačkim klubom uspio domoći 'klempavog' trofeja'.

Pokrenuo je čudesni niz, sve do 2023. godine naši su nogometaši osvajali ovo natjecanje, a onda je te godine Inter Marcela Brozovića izgubio od Manchester Cityja u kojem tada nije bilo Hrvata. Već iduće godine vratili smo se na tron, Real Madrid je osvojio natjecanje, Luka Modrić došao do nevjerojatnog šestog trofeja, no ove sezone nećemo imati predstavnika niti u polufinalu.

Hrvati u finalima Lige prvaka

1993. Alen Bokšić (Marseille)

(Marseille) 1994. Zvonimir Boban (Milan)

(Milan) 1995. Zvonimir Boban (Milan)

1997. Alen Bokšić (Juventus)

1998. Davor Šuker (Real Madrid)

(Real Madrid) 2002. Boris Živković, Marko Babić, Jurica Vranješ (Bayer Leverkusen)

2003. Dario Šimić (Milan), Igor Tudor (Juventus)

(Milan), Igor Tudor (Juventus) 2004. Dado Pršo (Monaco)

2005. Igor Bišćan (Liverpool)

(Liverpool) 2007. Dario Šimić (Milan)

(Milan) 2010. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)

2012. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)

2013. Mario Mandžukić (Bayern)

(Bayern) 2014. Luka Modrić (Real Madrid)

(Real Madrid) 2015. Ivan Rakitić (Barcelona)

(Barcelona) 2016. Luka Modrić , Mateo Kovačić (Real Madrid)

, (Real Madrid) 2017. Luka Modrić , Mateo Kovačić (Real Madrid), Mario Mandžukić, Marko Pjaca (Juventus)

, (Real Madrid), Mario Mandžukić, Marko Pjaca (Juventus) 2018. Luka Modrić , Mateo Kovačić (Real Madrid), Dejan Lovren (Liverpool)

, (Real Madrid), Dejan Lovren (Liverpool) 2019. Dejan Lovren (Liverpool)

(Liverpool) 2020. Ivan Perišić (Bayern)

(Bayern) 2021. Mateo Kovačić (Chelsea)

(Chelsea) 2022. Luka Modrić (Real Madrid)

(Real Madrid) 2023. Marcelo Brozović (Inter)

2024. Luka Modrić (Real Madrid)

(Real Madrid) 2025. /

(podebljano - osvojili naslov)