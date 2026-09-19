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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Stao je Matanović s golovima, stao je i Freiburg s pobjedama

Piše HINA,
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Stao je Matanović s golovima, stao je i Freiburg s pobjedama
Foto: Kai Pfaffenbach
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Nakon četiri kola Bundeslige, Freiburg ima tri pobjede i remi te se nalazi na 2. mjestu s istim brojem bodova kao i Bayern

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Nakon tri pobjede u uvodne tri utakmice nove sezone Bundeslige, nogometaši Freiburga su ove subote u četvrtom kolu odigrali 2-2 s Eintrachtom u Frankfurtu.

Utakmica je odlično počela za Eintracht koji je poveo u 10. minuti kada je suparničku mrežu naciljao Ebnoutalib. Izjednačenje je uslijedilo u 34. kada je za 1-1 strijelac bio Scherhant, ali je Freiburg, inače bolja momčad u prvom dijelu, taj rezultat zadržao tek dvije minute. U 36. minuti Burkardt je bio strijelac za 2-1 i novo vodstvo Eintrachta.

Na startu drugog poluvremena Freiburg se još jednom vratio, vrlo lijepo je iz prve pogodio Suzuki za 2-2. Do kraja utakmice je bolji i aktivniji bio Eintracht, ali mreže su ostale mirne. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović je do 84. minute igrao za Freiburg koji sada ima deset bodova na kontu.

Bundesliga - Eintracht Frankfurt v SC Freiburg
Foto: Kai Pfaffenbach

Na zadnjem mjestu ljestvice je Borussia (M) koja je izgubila i četvrti put u sezoni. Ovaj put je Mainz s 4-3 slavio u Moenchengladbachu. Borussia je povela u 11. minuti golom Neuhausa, ali do odmora je uslijedio preokret. Prvo je Tietz izjednačio u 18., dok je vrlo lijep pogodak glavom u nadoknadi prvog poluvremena zabio Becker za 2-1 Mainza.

U 57. minuti je domaći igrač Diks pogodio vratnicu iz jedanaesterca, ali je Borussia (M) samo dvije minute kasnije ipak izjednačila pogotkom Lidberga. Nije domaćin došao do preokreta, a niti je zadržao bod, već je Martel u 78. minuti prvo zabio za 3-2 Mainza, dok je Da Costa u 89. pogodio za 4-2. Domaćinu je vrlo malo značio realizirani jedanaesterac Machina u nadoknadi za konačnih 3-4.

Nakon uvodna tri poraza premijernu je pobjedu u sezoni upisao Hamburg koji je na svom terenu svladao Koeln 2-1. Golove su za klub sa sjevera Njemačke postigli Capaldo u 44. i Poulsen u 51. minuti. U posljednjoj je minuti Ache bio strijelac počasnog gola za Koeln. Od 64. minute za goste iz Koelne je zaigrao hrvatski nogometaš Borna Sosa.

Augsburg je imao 2-0 u Bremenu kod Werdera, ali je domaćin na kraju došao do velikog preokreta i pobjede 3-2. Gosti su vodili golovima Fellhauera u 18. i Brackelmanna u 58. minuti, dok je u ostatku utakmice Werder srljao prema suparničkim vratima i zasluženo stigao do pobjede nakon golova Grulla u 66., Fuellkruga u 86. i Weisera u 93. minuti.

U petak je Bayern s čak 7-0 svladao Union Berlin u Muenchenu, dok su nedjeljni parovi Bayer - Leipzig, Schalke - Elversberg i Paderborn - Hoffenheim.

Bundesliga - Bayern Munich v 1. FC Union Berlin
Foto: Angelika Warmuth

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