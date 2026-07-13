Stara mržnja ne jenjava: Keane poručio Haalandovu ocu da je pijan komentirao poraz na SP-u!

Dramatična četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške, koja je završila pobjedom Engleza 2-1 nakon produžetaka, dobila je i svoje treće poluvrijeme. U glavnim ulogama nisu bili igrači, već otac norveške zvijezde Erlinga Haalanda, Alf-Inge, i legendarni irski nogometaš Roy Keane, koji su oživjeli svoje desetljećima staro neprijateljstvo.

Alfie Haaland, i sam bivši profesionalni nogometaš, bio je vidno frustriran suđenjem Francuza Clementa Turpina. Nezadovoljstvo je iskalio na društvenim mrežama, a bio je glasan i tijekom same utakmice na stadionu u Miamiju. Kamere su ga uhvatile kako gestikulira da Djed Spence simulira kod poništenog penala za Englesku, a zatim i kako pokazuje dva prsta u zrak uz riječi koje su se mogle pročitati s usana kao "J**i se".

Nakon utakmice, sarkastično je čestitao "Bellinghamu i sucu" na pobjedi uz opasku: "Spašeni od strane suca. Nadam se da ćete sada osvojiti Svjetsko prvenstvo. Ali osjećam da smo danas pokradeni". Norvežani su bili posebno bijesni zbog poništenog gola Torbjorna Heggena u 57. minuti, kada je VAR procijenio da je Erling Haaland napravio prekršaj u napadu na Elliotu Andersonu.

Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026

Kao i obično, Roy Keane nije birao riječi komentirajući situaciju u podcastu "Stick to Football", ne propustivši priliku za osobni napad na starijeg Haalanda.

​- Hoće li se on uopće sjećati utakmice? Čini se da stalno pije alkohol na utakmicama. A ako ste popili, onda drugačije vidite igru - ispalio je Keane.

Ipak, dao je i nešto uravnoteženiji pogled na suđenje.

​- Mislim da je sudac Engleskoj svirao puno 50-50 odluka. Ne govorim o onim najvećim. Činilo se da je bio na strani Engleske, što se može dogoditi. Apsolutno ne sjedim ovdje i govorim: 'Koštao je Norvešku'. Ali bilo je odluka za koje pomislite... Mogle su otići na drugu stranu. No, guranje je guranje, a on ga je odgurnuo i zatim zabio glavom. Obitelji i navijači su emotivni nakon utakmica, ali kad se ljudi sutra probude, neće sjediti i misliti: 'Sudac nas je koštao'. Ne možete to reći - rekao je Keane.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Roy Keane has hit back at Erling Haaland’s father after his criticism of the referee following Norway’s 2-1 defeat to England.



“Will he even remember the game? He always seems to be drinking alcohol at matches. If you’ve had a drink, you see the game differently.… pic.twitter.com/315LhpReYi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026

Keaneovi kolege iz studija, Ian Wright i Gary Neville, složili su se da Norveška ne može kriviti suca za poraz. Legenda Arsenala, Wright, Haalandove je komentare nazvao "kiselim grožđem" i niskim udarcem.

​- Ne može se valjda žaliti na onu situaciju jer je to bilo smiješno guranje. U tom trenutku, viši je petnaestak centimetara, zašto mora biti tako agresivan? To je ogroman prekršaj. Izgubili su utakmicu jer su sami radili pogreške. Da njihov golman nije pogriješio, da je Alexander Sorloth dodao loptu za siguran gol i vodstvo 2-0, ne bi bilo ove priče o sucu. To su gluposti! - zaključio je Wright.

Gary Neville također nije smatrao da je Engleska imala sudački poguranac.

​- Mislio sam da smo imali sreće protiv Gane, kada nije dosuđen onaj penal Ezrija Konse. E tada imate sreće, kada mislite da ste se izvukli. Ovo nije bila takva utakmica - objasnio je Neville.

Povijest koja se ne zaboravlja

Ovaj sukob posljednje je poglavlje u gorkoj povijesti između Keanea i Alf-Ingea Haalanda. Njihovo rivalstvo započelo je još u rujnu 1997. godine, kada je Keane, igrajući za Manchester United protiv Leedsa, potrgao prednje križne ligamente pokušavajući saplesti Haalanda.

Norvežanin je, misleći da Irac simulira, stao iznad njega i optužio ga za glumu. Keane mu to nikada nije zaboravio. Osveta je stigla gotovo četiri godine kasnije, u travnju 2001., tijekom gradskog derbija. Keane je s predumišljajem izveo jedan od najbrutalnijih startova u povijesti Premier lige, zabivši se kopačkom u Haalandovo koljeno. Odmah je dobio crveni karton, ali je prije izlaska s terena još stigao urlati na ozlijeđenog Norvežanina. Kasnije je u svojoj autobiografiji priznao da je start bio namjerna i hladnokrvna osveta za poniženje a taj je prekršaj praktički i okončao Haalandovu karijeru.

(*uz korištenje AI-ja)