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TRENER SLAVEN BELUPA

Start iz snova Čabraje: 'Lijepo se pobjedom vratiti u HNL!'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Start iz snova Čabraje: 'Lijepo se pobjedom vratiti u HNL!'
Utakmica 6. kola HNL-a Slaven Belupo - Lokomotiva | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Novi trener Slaven Belupa Silvijo Čabraja, nekadašnji strateg Lokomotive, na novom poslu startao je pobjedom

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U posljednjem dvoboju 6. kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa su kao domaćini pobijedili Lokomotivu 2-1 (0-0) što je zagrebačkom klubu bio četvrti ligaški poraz u nizu.

Novi trener Slaven Belupa Silvijo Čabraja, nekadašnji strateg Lokomotive, time je na novom poslu startao pobjedom.

Utakmica 6. kola HNL-a Slaven Belupo - Lokomotiva
Utakmica 6. kola HNL-a Slaven Belupo - Lokomotiva | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Najljepše se vratiti s pobjedom u HNL. Možda sam subjektivan, ali mislim da smo bili bolji. Lokomotiva je isto stvorila određene šanse. I jedni i drugi smo igrali otvoreno i htjeli smo se nadigravati pa su gledatelji mogli uživati. Ne znam koliko je bilo udaraca prema golu. Govorim cijeli tjedan da sam zadovoljan s igračima i njihovim odnosom prema radu. Hvala im i čestitam im. Sve što smo se dogovorili su oni pošteno odradili, čak i više od toga - rekao je Silvijo Čabraja, trener Slaven Belupa za MAXSport.

Njegov kolega Nikica Jelavić istaknuo je da je njegova ekipa dobro otvorila utakmicu. 

- Prvo poluvrijeme je bilo izjednačeno. Drugo smo jako loše otvorili i primili smo dva gola iz dva prekida. Upozoravamo cijeli tjedan na prekide jer je to jedan od načina na koji nas mogu ugroziti. Današnju utakmicu nismo zaslužili izgubiti, imali smo svoje šanse, no nije nas nagradilo - rekao je trener Lokomotive Nikica Jelavić.

Utakmica 6. kola HNL-a Slaven Belupo - Lokomotiva
Utakmica 6. kola HNL-a Slaven Belupo - Lokomotiva | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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