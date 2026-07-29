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PREKID SURADNJE

Stella Gotal više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara

Piše Ivan Tomašković,
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Stella Gotal više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara
Foto: HNS
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Ivančanka je inače bila izbornica hrvatske ženske U-17 reprezentacije, a vodila je i reprezentaciju Saudijske Arabije u istome godištu

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Nogometna trenerica Stella Gotal (33) iz Ivanca i Nogometni savez Gibraltara nisu obnovili suradnju pa ona više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara.

Tu Informaciju je na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama potvrdio Gibraltarski nogometni savez.

Ivančanka se zahvalila svima koji su s njoj radili u proteklom razdoblju

- Hvala Gibraltarskom nogometnom savezu na ukazanom povjerenju i prilici da vodim gibraltarsku žensku seniorsku reprezentaciju. Bila mi je privilegija biti dio razvoja ženskog nogometa u Gibraltaru. Mojim igračicama i osoblju, hvala vam na predanosti, napornom radu i vjeri tijekom našeg zajedničkog putovanja. Svaki kamp, ​​svaki izazov i svaka utakmica bili su vrijedan dio ovog iskustva i ponosna sam na ono što smo podijelili. Navijačima, hvala vam na podršci i što ste stajali iza momčadi na svakom koraku. Odlazim s mnogo posebnih uspomena i svima koji su uključeni u gibraltarski ženski nogomet želim samo uspjeh u budućnosti - napisala je Stella na društvenim mrežama. 

Podsjetimo, Stella je bila je igračica i trenerica u ŽNK Lepoglava koja je se natjecala i u prvoj ligi, radila je s djecom u Školi nogometa NK Ivančice, a zadnjih desetak godina posvetila se stručnom trenerskom radu. Trenirala je čakovečko Međimurje, obnašala dužnost pomoćne trenerice hrvatske ženske reprezentacije do 15 godina, bila izbornica reprezentacije Hrvatske U-17, a od 2023. izbornica U-17 ženske reprezentacije Saudijske Arabije.

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