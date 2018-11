Sterling nakon šou simuliranja: Nemam pojma što se dogodilo!

Najgore simuliranje u povijesti. Takav je epitet dobio komični pad Raheema Sterlinga u sinoćnjoj pobjedi Manchester Cityja nad Šahtarom 6-0.

Za one koji to nisu vidjeli: engleski reprezentativac se u 24. minuti sjurio prema golu Šahtara, Matvienko ga je pratio, a onda se odjednom Sterling spotaknuo i pao na travnjak kao pokošen. I tu nastupa Viktor Kassai koji potpuno neobjašnjivo dosuđuje - penal.

Vicious foul leaves Man City player wounded for life. That should have been a red vardref is absolutely blind. #manchestercity #mancity #shaktar #sterling pic.twitter.com/U7rbwxxJTL