Šteta! Dina Levačić odustala pet kilometara prije škotske obale

'U današnje vrijeme se smatra pretencioznim reći da si ponosan na sebe. E, pa ja sam trenutno preponosna. Nažalost nisam poljubila škotsko tlo. U interesu mog zdravlja, posada je odlučila da izađem iz mora', piše Dina

<p>U utorak oko 11 sati <strong>Dina Levačić</strong> (24) krenula je u preplivavanje Sjevernog kanala. Cilj je bio Portpatrick i škotska obala, a rekord preplivavanja kanala je 9,5 sati. Nerijetko zbog valova treba i više od 15 sati, a Dini je trebalo 11 sati da dođe na pet kilometara od odredišta, ali tad je posada odlučila da je dosta.</p><p>- U današnje vrijeme se smatra pretencioznim reći da si ponosan na sebe. E, pa ja sam trenutno preponosna. Jučer sam krenula u preplivavanje Sjevernog kanala, ali nažalost nisam poljubila škotsko tlo. Nakon 11 sati plivanja, 5 km od cilja posada je odlučila da je u interesu mog zdravlja da izađem iz mora. Koliko god je odluka bila teška, bila je ispravna. Bez obzira na ishod ja sam ponosna na sebe, jer sam 11 sati plivala u moru temperature od 13 do 14.5 stupnjeva, po valovima, protiv struje i manevrirajući između meduza - napisala je na Facebooku.</p><p>Sjeverni kanal je po mnogima najteži od svih 'Sedam velikih', ne samo zbog dužine od čak 34 kilometra, nego prije svega zbog jako hladnog mora, velikih valova i jakih struja.</p><p>- Bez obzira na ishod ja sam ponosna na sebe, jer sam 11 sati plivala u moru temperature od 13 do 14.5 stupnjeva, po valovima, protiv struje i manevrirajući između meduza. Još sam ponosnija jer sam dala apsolutno sve i to ne samo jučer, jer je to zapravo bio najlakši dio, nego kroz cijelu godinu svakodnevnog plivanja u moru i kad nikome nije bilo do izlaska iz kuće i po buri i po jugu i po kiši i po suncu. Ipak sam najponosnija na sebe zbog 3 stvari. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO </strong></p><p>Hvala svim divnim ljudima koji su mi podrška u bilo kojem obliku. Da sada krenem nabrajat samo one “malo posebnije” napisala bi roman, ali oni ionako znaju koji su. Ipak, posebno hvala mojoj obitelji koji su uz mene uvijek i za sve i na njih uvijek mogu računati u ostvarenju svojih snova - napisala je Dina pa završila:</p><p>- A ja sad idem na krvavo zarađene palačinke i malo se odmorit prije početka nove radne godine i početka ostvarenja novih snova.</p><p>Dina je već isplivala četiri od 'Sedam velikih' plivačkih maratona, La Manche, Catalinu, Molokai i Tsugaru. Sa Sjevernim kanalom nije uspjela, ali još je mnogo toga ispred nje, pa tako i novi napadi kako na Sjeverni, tako i na ostale maratone koji joj nedostaju.</p>