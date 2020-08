Šteta! Rapid nije baš nikakav bauk, Sammir je i dalje klasa

Lokomotiva je izgubila u 2. pretkolu Lige prvaka od Rapida. Austrijanci nisu pokazali 'atomski nogomet' i ostaje žal, nisu bili neprolazni. Sammir je odigrao utakmicu na visokoj razini, dominirao je s 'pola snage'

<p>Ako dođemo do jedanaesteraca, bit će to čudo! Šanse za prolazak su nam minimalne, najavio je trener Lokomotive <strong>Goran Tomić</strong> (43) utakmicu s <strong>Rapidom </strong>u 2. pretkolu Lige prvaka.</p><p>Okej, većina je mislila da Lokomotiva zbog brojnih odlazaka (Jakić, Grbić, Kastrati, Uzuni...) i problema s koronom neće pružiti Austrijancima bogzna kakav otpor, ali sigurno Tomićeve riječi nisu pomogle u pripremi za utakmicu. Nekako sumnjamo da je pilio naopako. </p><p>Pokazalo se da Rapid nije nikakav bauk, a uz malo više hrabrosti moglo se izvući puno više od 1-0 poraza. Tomić se protiv austrijske momčadi odlučio na eksperiment, u zadnju liniju je, silom prilika, ubacio Kolingera, novopridošlog Osmankovića i nominalno lijevog beka <strong>Stipu Markovića</strong>, a Ivan Čeliković je s beka preselio na krilo. Nije baš izgledalo najbolje, ali bolje se nije ni moglo posložiti.</p><p>Lokomotiva je prvo poluvrijeme odigrala za zaborav, a u drugom je na scenu stupio Sammir. Ubacio ga je Tomić u igru odmah na početku poluvremena, a bivši hrvatski reprezentativac odigrao je za 10! Dijelio je lopte kao na pladnju, nalazio rješenja koja ni mi s tribine nismo mogli vidjeti, ali nije imao baš puno raspoloženih suigrača.</p><p>Svidio se i <strong>Marko Đira</strong>, zadnji vezni koji je došao na posudbu iz Dinama. Ozlijedio se Đira protiv Rijeke par dana ranije, mislilo se da ima snage za 60-ak minuta, a Skradinjanin je stisnuo zube i izdržao do kraja.</p><p>- Đira, jel' možeš? - vikao je u 60. minuti Tomić.</p><p>- Ne znam - stidljivo je poručio.</p><p>- Moraš mi reći da znam mijenjati - povisio je glas Tomić.</p><p>Đira treneru nije mogao reći ne, izdržao je. </p><p>Liga prvaka 'lokosima' je bila veliki motiv, <strong>Fran Karačić</strong> izašao je iz karantene dan ranije nakon preboljenog korona virusa, skrivala je to vješto Lokomotiva, ali vidjelo se da nema snage, izostali su pravi ubačaji.</p><p>Europski put 'plavo-bijelih' još traje, Lokomotiva će sada zaigrati u 3. pretkolu Europske lige, a mogu se i posvetiti slaganju kadra za HNL. GoranaTomića može veseliti sjajna forma Denisa Kolingera, koji je večeras briljirao, te Krunoslava Hendije, koji je poskidao sve što se poskidati moglo.</p><p>Dojma smo da je Lokomotiva malo neozbiljno shvatila utakmicu i priliku koja joj se pružila. Spomenimo i kako je prvoligaša s Kajzerice na Kranjčevićevu došao podržati predsjednik HNS-a Davor Šuker, kojem su prethodnih godina neki zamjerali da se baš i ne pojavljuje na bitnim utakmicama naših klubova.</p><p> </p>