Šteta! Sisak je dominirao kod Merana, ali na kraju izgubio

Hokejaši Siska izgubili su u petak u produžetku na gostovanju kod talijanskog Merana rezultatom 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) u sedmom kolu Alpske lige. Sisak je bio dominantan tijekom cijele utakmice te imao čak 12 udaraca više na suparnički gol (38-26).

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Unatoč velikom broju prilika Merano je na kraju odnio pobjedu postigavši gol u drugoj minuti produžetka. Strijelac za Sisak bio je Karlo Marinković u 12. minuti, a asistenti su mu bili Anthony Tabak i Nejc Brus.

Nakon što su večeras osvojili bod u Meranu, Vitezove već sutra čeka nova utakmica u 150 kilometara udaljenoj Cortini kod istoimenog domaćina.

Prva sljedeća utakmica na Zibelu je sljedećeg petka kada Siščanima u goste dolazi Rittner.