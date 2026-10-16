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ALPSKA LIGA

Šteta! Sisak je dominirao kod Merana, ali na kraju izgubio

Piše HINA,
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Šteta! Sisak je dominirao kod Merana, ali na kraju izgubio
Sisak: Prva polfinalna utakmica oigravanja Alpske lige KHL Sisak - HC Merano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Sisak je dominirao u Meranu, ali je u produžetku izgubio rezultatom 2-1. Karlo Marinković zabio je za 'vitezove', a već sutra ih čeka novi okršaj u Cortini

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Hokejaši Siska izgubili su u petak u produžetku na gostovanju kod talijanskog Merana rezultatom 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) u sedmom kolu Alpske lige. Sisak je bio dominantan tijekom cijele utakmice te imao čak 12 udaraca više na suparnički gol (38-26).

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Unatoč velikom broju prilika Merano je na kraju odnio pobjedu postigavši gol u drugoj minuti produžetka. Strijelac za Sisak bio je Karlo Marinković u 12. minuti, a asistenti su mu bili Anthony Tabak i Nejc Brus.

Nakon što su večeras osvojili bod u Meranu, Vitezove već sutra čeka nova utakmica u 150 kilometara udaljenoj Cortini kod istoimenog domaćina.

Prva sljedeća utakmica na Zibelu je sljedećeg petka kada Siščanima u goste dolazi Rittner.

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