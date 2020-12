Vidio sam jednu jako dobru utakmicu, žao mi je da nije bio pun stadion da to vidi jer mislim da smo mogli uživati u četiri gola i puno šansi. U drugom poluvremenu odigrali smo jako dobru utakmicu i bili bliži pobjedi. Nismo iskoristili šanse, njihov golman je nešto obranio, ali to je nogomet. Čestitke Simonu i Rijeci na jako dobroj utakmici, ali pokazali smo da nakon teških utakmici u Europi koje su iza nas možemo, držali smo u šahu Rijeku u drugom poluvremenu i možemo biti zadovoljni, rekao je nakon remija protiv Rijeke (2-2) trener Dinama Zoran Mamić.

Rano su poveli nogometaši Dinama golom Luke Ivanušeca u 20. sekundi utakmice, ali nisu uspjeli zadržati prednost do poluvremena. Domaći su preokrenuli golovima Galovića i Menala za 2-1 na odmoru. No, do kraja utakmice zabio je Lauritsen za podjelu bodova na Rujevici. Dinamo sad čeka susret u Kupu protiv Rudeša.

- Nije Rujevica više teren kakav je bila. Vrlo je težak za igrati, pogotovo za nekoga tko ovdje igra rijetko. Čeka nas Rudeš, vidjeli smo da na terenu nema trave, ali što je tu je - moramo se prilagoditi. Predlagali smo zamjenu domaćinstava, oni nisu pristali i ovu zadnju utakmicu protiv Dugopolja stvarno je teren bio nemoguć. Međutim ako sudac ili tko već odluči da se tamo ne može igrati, onda ćemo razmišljati o tome - zaključio je Zoran Mamić.

Simon Rožman je nakon pobjede protiv Alkmaara (2-1) krenuo natrag u ligaške izazove. Izgledalo je da neće biti dobro nakon prve minute, ali njegovi su momci još jednom pokazali karakter.

- Jako smo loše krenuli u utakmicu, ali bili smo mirni. U nastavku smo možda bili malo previše ispuhani, ali kad podvučemo crtu ova podjela bodova je realni konačni ishod. Bili smo dovoljno psihološki čvrsti da odmah u drugom poluvremenu okrenemo utakmicu.

Oba su se trenera osvrnula na trenutnu situaciju u kojoj utakmicu s tribina mogu pratiti samo ljudi iz klubova, a istaknuo je trener Rijeke kako mu je samo ovo priprema za nadolazeće susrete.

- Šteta što nije bilo gledatelja jer bi uživali u ovom nogometu. Meni je drago što smo opet 'obranili' Rujevicu, a velike čestitke upućujem i mojoj i Zoranovoj momčadi. Moji su dečki opet dali zaista sve od sebe jer Dinamo je i večeras na Rujevici pokazao svoju dobro poznatu, veliku kvalitetu. Mi se s ovim remijem opet u miru možemo pripremati za sljedeći ispit. Imam momčad koja voli igrati svaka tri dana i ja sam miran. Ne znam hoće li Franko biti spreman za zadnje dvije utakmice. Ali mi držimo i zadržat ćemo kontinuitet igre i rezultata, najprije u Kupu u Varaždinu, a onda i kod Belupa - zaključio je trener Rijeke.

Dinamo sad čeka utakmica osmine finala Kupa protiv Rudeša na gostujućem terenu, dok Rijeka ide na noge Varaždinu. Obje se utakmice igraju u srijedu, 17. kolovoza.