Steven Gerrard: Mo Salah je najbolji, bolji od Messija i CR7

Studeni, 1998. Na Anfield je stigao Blackburn. Igra se sudačka nadoknada, a iz igre izlazi Norvežanin Vegerd Heggam. Umjesto njega ulazi 16-godišnji klinac. Bio je to Steven Gerrard. Debi za Liverpool. U to vrijeme Mo Salah imao je šest godina i još nije ni počeo igrati nogomet.

Do 24. svibnja 2015. Gerrard je za Liverpool skupio 710 nastupa i zabio 186 golova. Istinska legenda, uz Iana Rusha, vjerojatno najveća legenda kluba. Zašto to spominjemo? Jer kad Steven Gerrard nešto kaže, a ima veze s Liverpoolom, onda te riječi imaju itekakvu težinu. Jer Gerrarda se poštuje kao božanstvo.

- Bez ikakve sumnje ili dvojbe, Mo Salah je trenutačno najbolji igrač svijeta. Nitko nije iznad njega - rekao je odmah nakon utakmice Gerrard.

"Without a shadow of a doubt, he's the best player on the planet right now."



