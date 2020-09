Stigao je sažetak: Pogledajte najveću golijadu u Kupu ikad!

<p>Jeste li ikada vidjeli 22 gola na jednoj utakmici? Ako i jeste, pretpostavljamo da je to bilo na PES-u ili Fifi dok ste igrali na 'beginner'.</p><p><strong>Gaj iz Mača i Lika '95</strong> iz Korenice su prošli tjedan bili glavna tema u Hrvatskoj. Gaj je ušao u povijest Hrvatskog kupa kao klub koji je zabio najviše golova, a nesretnici iz Korenice kao klub koji je najviše primio. Na kraju su domaćini brojali do 20, a gosti su zabili skromna dva gola.</p><p>Nevjerojatna golijada iz Zagorja nije bila nigdje u prijenosu, no ekipa s HNTV-a se potrudila da ne ostanemo zakinuti za najveću pobjedu u povijesti Kupa.</p><p>No da nije bilo tog penala u 2. minuti...</p><p>Tada je i golijadu započeo Cvrtila, a do poluvremena je već bilo 10-2. Šaban je zabio čak pet komada a za hat-trick mu je trebalo sedam minuta. Zakasnio je dvije minute pa je rekord i dalje ostao u vlasništvu Duje Čopa koji je 2010. godine u dresu Hajduka zabio tri gola u pet minuta protiv Rudara 47. Jedina dva gola za goste djelo su Šunjića koji je bio jedina svijetla točka Ličana.</p><p>Unatoč visokom rezultatskom minusu, iznad zidića simpatičnog igrališta u Maču izvirivale su glave nekolicine momaka koji su došli iz Korenice. Riječ je bilo o Kronerima, navijačima Like koji su nisu mogli ući na stadion zbog epidemioloških mjera pa su susret popratili iz daljine uz pjevanje i bakljadu čime su uveličali povijesni susret.</p><p>Već nakon 20 minuta gosti su izgledali zadihano, no da vas ne prevari rezultat, nisu to bile sve 'laganice' od golova, bilo je i nekoliko ljepotica nakon kombinatorike domaćih igrača.</p><p>U drugom poluvremenu nastavilo se u istom ritmu. Gaj je zabijao češće od nekih rukometnih ekipa i već u 76. minuti srušio rekord kojeg je 27 godina držala Segesta kada je pobijedila Mladost iz Cernika 14-0.</p><p>Na kraju je konačnih 20-2 postavio Davor Iskrić u 91. minuti. Je li rezultat mjerilo predstave na terenu? Evo što kaže trener Like '95 Zlatko Pernar.</p><p>- Povijesni rezultat je na semaforu. Netko bi se sramio, ali ja stojim iza svojih igrača. Rezultat nije mjerilo. Mi smo ostvarili povijesni rezultat samo što smo ušli u pretkolo. Čestitam protivnicima na fer i korektnoj igri i pobjedi i želim im sreću u nastavku natjecanja. Vidi se da imaju kvalitetu i da su doveli neke igrače. Naš nogomet je tu gdje je, igrači su takvi kakvi jesu, predstoji nam rad, a nadam se da ćemo se sljedeće godine podignuti - rekao je on.</p><p>Fer i korektnu izjavu, uz maksimalan respekt dao je trener Gaja iz Mača Danijel Tomašković.</p><p>- Ugodno sam iznenađen. Ušli smo ozbiljno, vidi se da protivniku nije još počelo prvenstvo. Mislim da je put utjecao njih i neki igrači su radili pa nisu došli s prvom ekipom. Čestitam igračima na korektnoj borbi. Čuvali smo se i jedni i drugi, bez nekih faulova.</p><p>Bruno Rihtar zabio je pet golova, kao i Martin Šaban, tri je zabio Iskrić, dva Kipa, a po jedan Benčić, Cvrtila, Maloča, Brlečić i Haramustek.</p>