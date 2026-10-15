Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOVA DO KROVA

STIGLA JE NOVA PREMIJA UEFE Koliko je Dinamo dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
STIGLA JE NOVA PREMIJA UEFE Koliko je Dinamo dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?
Zagreb: VIP loža tijekom susreta Dinam i Gorice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - ANDERLECHT 1-0 Dinamo je ranije promašio Ligu prvaka i ostao bez najmanje 27,5 milijuna eura, a u Europi ga čeka znatno skromnija zarada, ali krenuo je puniti blagajnu

Admiral

Dinamo je neulaskom u Ligu prvaka propustio najmanje 27,476 milijuna eura, projekcije su išle i do 41,544 milijuna, no umjesto toga u Maksimiru ove jeseni stanuje Europska liga. I bitno manja Uefina premija koja je prije početka glavne faze natjecanja iznosila 14,556 milijuna eura, na što je remijem s Hapoelom u prvom kolu dodano 150.000 eura, a dramatičnom pobjedom nad Anderlechtom 1-0 još 450.000 pa je ukupno 15 milijuna i 156.000 eura.

Svečana loža stadiona Maksimir na utakmici 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta Svečana loža stadiona Maksimir na utakmici 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
66
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Procjene platforme Football Meets Data idu do 21,915 miliijuna eura. U to su uključeni bonusi za nastup u tri europska pretkola (po 175.000 eura), bonus za ulazak u Europsku ligu od 4,385 milijuna eura, ali i udio od prodaje TV prava i bonus za desetogodišnji klupski koeficijent.

Uefine premije u Europskoj ligi

osvajač: 15,14 milijuna eura
finalist: 8,15 milijuna eura
polufinalisti: 4,89 milijuna eura
četvrtfinalisti: 2,91 milijuna eura
osmina finala: 2,04 milijuna eura
šesnaestina finala: 349.000 eura
pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 600.000 eura
pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 300.000 eura
svako mjesto na ljestvici: po 75.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura
remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!
POGLEDAJTE GOLOVE

Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!

Nogometaši Hajduka nakon dugih 16 godina stigli su do pobjede u glavnoj fazi europskog natjecanja
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026