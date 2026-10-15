STIGLA JE NOVA PREMIJA UEFE Koliko je Dinamo dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?

Dinamo je neulaskom u Ligu prvaka propustio najmanje 27,476 milijuna eura, projekcije su išle i do 41,544 milijuna, no umjesto toga u Maksimiru ove jeseni stanuje Europska liga. I bitno manja Uefina premija koja je prije početka glavne faze natjecanja iznosila 14,556 milijuna eura, na što je remijem s Hapoelom u prvom kolu dodano 150.000 eura, a dramatičnom pobjedom nad Anderlechtom 1-0 još 450.000 pa je ukupno 15 milijuna i 156.000 eura.

Procjene platforme Football Meets Data idu do 21,915 miliijuna eura. U to su uključeni bonusi za nastup u tri europska pretkola (po 175.000 eura), bonus za ulazak u Europsku ligu od 4,385 milijuna eura, ali i udio od prodaje TV prava i bonus za desetogodišnji klupski koeficijent.

Uefine premije u Europskoj ligi

osvajač: 15,14 milijuna eura

finalist: 8,15 milijuna eura

polufinalisti: 4,89 milijuna eura

četvrtfinalisti: 2,91 milijuna eura

osmina finala: 2,04 milijuna eura

šesnaestina finala: 349.000 eura

pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 600.000 eura

pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 300.000 eura

svako mjesto na ljestvici: po 75.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura