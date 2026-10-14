Šok u Realu: Vinicius Junior dobio je 4 utakmice suspenzije i propušta El Clasico protiv Barcelone nakon incidenta s povlačenjem za kosu
STIGLA KAZNA Vinicius propušta El Clasico! Evo koliko neće igrati
Vinicius Junior propustit će El Clasico protiv Barcelone zbog suspenzije od četiri utakmice, koju mu je izrekao Natjecateljski odbor, nakon isključenja u subotnjem susretu protiv Villarreala. Brazilac je kažnjen zbog incidenta u kojem je povukao Nathana Salibu za kosu, a zbog kojeg je naknadno poništen i njegov gol.
Napadač Real Madrida tako neće biti na raspolaganju za prvenstvene dvoboje sa Sevillom, Barcelonom i Valencijom, kao ni za susret protiv Racinga iz Santandera. Na teren bi se trebao vratiti tek nakon reprezentativne stanke u studenome.
🚨 BREAKING: Vinicius Jr has been suspended for 4 La Liga games — out for El Clásico. The Brazilian will miss the following games. - Sevilla (H) - Barcelona (A) - Racing Club (A) - Valencia (A) https://t.co/QxC1RuJ5ew— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026
Sudac Isidro Díaz de Mera u službenom je izvješću naveo razloge za isključenje, ali i incident koji se dogodio nakon što je Vinicius morao napustiti igru. Nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke sudac je promijenio prvotnu odluku i pokazao Brazilcu crveni karton.
Kazna je podijeljena na dvije suspenzije. Prve dvije utakmice Vinicius će propustiti zbog nasilničkog ponašanja izvan igre, u situaciji u kojoj se nije borio za loptu niti je igra bio prekinuta. Preostale dvije utakmice kazne odnose se na prigovore upućene glavnom sucu, njegovu pomoćniku ili četvrtom sucu.
🚨😂 VINICIUS JR SENT OFF AGAINST VILLARREAL FOR HAIR-PULLING! 😭! This man just can’t stay out of the headlines! #RMA https://t.co/a3xcTViC2N— The Final Whistle (@Rufus_45) October 10, 2026
Činjenica da lopta nije bila u igri išla je na štetu brazilskog napadača. U suprotnom je kazna mogla biti blaža, odnosno ograničena na jednu utakmicu. U izvješću se dodatno ističe i Viniciusov „agresivan stav” nakon isključenja, zbog kojeg su ga suigrači morali smirivati.
Brazilac se poslije utakmice putem društvenih mreža ispričao suigračima i navijačima jer je svoju momčad ostavio s igračem manje. Real će tako u nedjelju ugostiti Sevillu bez jednog od svojih najvažnijih napadača, dok će Vinicius propustiti i veliki derbi protiv Barcelone na Camp Nouu, zakazan za nedjelju, 25. listopada, u 21 sat.
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