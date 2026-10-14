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ZBOG PONAŠANJA

STIGLA KAZNA Vinicius propušta El Clasico! Evo koliko neće igrati

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
STIGLA KAZNA Vinicius propušta El Clasico! Evo koliko neće igrati
Foto: Alejandro Martinez Velez
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Šok u Realu: Vinicius Junior dobio je 4 utakmice suspenzije i propušta El Clasico protiv Barcelone nakon incidenta s povlačenjem za kosu

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Vinicius Junior propustit će El Clasico protiv Barcelone zbog suspenzije od četiri utakmice, koju mu je izrekao Natjecateljski odbor, nakon isključenja u subotnjem susretu protiv Villarreala. Brazilac je kažnjen zbog incidenta u kojem je povukao Nathana Salibu za kosu, a zbog kojeg je naknadno poništen i njegov gol.

Napadač Real Madrida tako neće biti na raspolaganju za prvenstvene dvoboje sa Sevillom, Barcelonom i Valencijom, kao ni za susret protiv Racinga iz Santandera. Na teren bi se trebao vratiti tek nakon reprezentativne stanke u studenome.

Sudac Isidro Díaz de Mera u službenom je izvješću naveo razloge za isključenje, ali i incident koji se dogodio nakon što je Vinicius morao napustiti igru. Nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke sudac je promijenio prvotnu odluku i pokazao Brazilcu crveni karton.

Kazna je podijeljena na dvije suspenzije. Prve dvije utakmice Vinicius će propustiti zbog nasilničkog ponašanja izvan igre, u situaciji u kojoj se nije borio za loptu niti je igra bio prekinuta. Preostale dvije utakmice kazne odnose se na prigovore upućene glavnom sucu, njegovu pomoćniku ili četvrtom sucu.

Činjenica da lopta nije bila u igri išla je na štetu brazilskog napadača. U suprotnom je kazna mogla biti blaža, odnosno ograničena na jednu utakmicu. U izvješću se dodatno ističe i Viniciusov „agresivan stav” nakon isključenja, zbog kojeg su ga suigrači morali smirivati.

Brazilac se poslije utakmice putem društvenih mreža ispričao suigračima i navijačima jer je svoju momčad ostavio s igračem manje. Real će tako u nedjelju ugostiti Sevillu bez jednog od svojih najvažnijih napadača, dok će Vinicius propustiti i veliki derbi protiv Barcelone na Camp Nouu, zakazan za nedjelju, 25. listopada, u 21 sat.

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Komentari 4
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