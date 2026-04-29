Obavijesti

Sport

Komentari 0
Stigla kazna za golmana koji je udario protivnika s leđa u glavu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot

Veliki aragonski derbi između Huesce i Real Zaragoze u 37. kolu druge španjolske nogometne lige obilježile su sramotne scene i velika tučnjava igrača koja je rezultirala s tri crvena kartona. Najviše se pamti onaj kojeg je dobio golman Zaragoze, Esteban Andrada

Podsjetimo, Andrada je dobio drugi žuti karton zbog guranja domaćeg igrača Jorgea Pulide. Zatim se, nakon što mu je Pulida valjda nešto dobacio, zatrčao prema njemu te ga udario šakom u glavu. A u srijedu mu je stigla kazna Španjolskog nogometnog saveza.  Andrada je dobio suspenziju od 13 utakmica, što znači kako je ova nogometna sezona završena.

Foto: Screenshot

- Istina je da mi je jako, jako žao zbog onoga što se dogodilo. To je bila loša scena za klub, za navijače, a posebno za profesionalca poput mene. Zbog toga mi je zaista žao. Tijekom svoje karijere dobio sam samo jedan crveni karton, i to zbog igranja rukom izvan kaznenog prostora - rekao je Andrada u nedjelju nakon utakmice te dodao...

- Ispričavam se i Jorgeu Pulidi zato što smo kolege. I iskreno, to je bila moja krivica. Izgubio sam koncentraciju i prihvaćam bilo kakve posljedice koje me čekaju - rekao je, hladnije glave, nakon utakmice. Iako su neki smatrali da zaslužuje doživotni izgon iz nogometa, Andrada će moći opet stati između stativa nakon 13 utakmica kazne. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026