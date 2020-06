Stigla kazna za udarac s Kupa: Grezda kažnjen s četiri utakmice

Eros Grezda kažnjen je s četiri prvenstvene utakmice zbog udarca na Čolaka nakon utakmice polufinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Osijeka na parkiralištu stadiona Rujevica

<p>Disciplinska komisija je<strong> Erosu Grezdi </strong>izrekla kaznu zabrane igranja na četiri prvenstvene ili kup utakmice. Kazna mu je izrečena zbog toga što je nakon utakmice polufinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Osijeka izvan igrališta u prostoru stadiona HNK Rijeka fizički napao igrača Rijeke <strong>Antonija Mirka Čolaka,</strong> čime je počinio prekršaj iz članka 57. Disciplinskog pravilnika HNS-a, stoji na službenim stranicama Saveza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Za derbije spreman</h2><p>Dakle, Kulešević neće na Grezdu moći računati protiv <strong>Lokomotive</strong>, <strong>Slavena</strong>, <strong>Gorice </strong>i <strong>Intera</strong>, ali će biti spreman za velike protivnike: <strong>Dinamo</strong>, <strong>Rijeku </strong>i <b>Hajduk</b>.</p><p>Prema Disciplinskom pravilniku HNS-a. igrač koji fizički napadne svojeg ili suparničkog igrača na igralištu ili izvan njega bit će kažnjen: Zabranom igranja od dvije do šest utakmica. </p><p>Dakle, Grezda je kažnjen 'zlatnom sredinom'. Ipak, moguće je da ga čeka policijska kaznena prijava za remećenje javnog reda i mira, iako mu je Čolak rekao da mu oprašta. No, o tom, po tom.</p><h2>Drama u polufinalu</h2><p>Osijekovo ispadanje iz kupa može se opisati u jednoj riječi - drama. Od suđenja, isključenja, preokreta rezultata pa i onog nesportskog dijela na parkiralištu Rujevice. Upravo je potonje diglo prašinu toliko da se danima pričalo o razlozima, temperamentu, isprikama, kaznama. </p><p>Nakon što je videosnimka ugledala svjetlo dana bilo je jasno kako <strong>Čolak </strong>nije krivac za fizički sukob tako da je kazna uslijedila samo igraču Osijeka. On je prvo tvrdio da je vrijeđan pa da je zbog toga planuo, potom se i ispričao na Instagramu, ali ništa nije pomoglo.</p><p> <style type="text/css">#qp_main2962186 .qp_btna:hover input {background:#00355F!important} #qp_all2962186 {max-width:815px; margin:0 auto;} </style> </p><h2>Prvo se opravdavao pa se ispričao</h2><p>- Nije lako nama na travnjaku istrpjeti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv. Toga je bilo još tijekom same utakmice, a provokacije su uslijedile i po njezinu završetku <em>- </em>rekao je prvotno, ali se onda ispričao:</p><p>- Ne pišem ti ovo da me ne prijaviš, ohladio sam se sad i nisam to trebao napraviti. Trebali smo to riješiti razgovorom kao ljudi, ali bio sam nervozan zbog cijele utakmice i svega, pa ti se ispričavam, a ti odluči što je najbolje - poslao je Grezda.</p>