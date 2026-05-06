Štimac na korak do trofeja, prvi čin Kupa pripao je Zrinjskom

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su Velež 1-0 u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine i tako stekli minimalnu prednost uoči uzvrata koji se za sedam dana igra na stadionu Rođeni. Trenutak odluke dogodio se u 37. minuti kada je bivši Dinamov igrač Mario Ćuže precizno ubacio s lijeve strane, a Nemanja Bilbija ostao sam u kaznenom prostoru i mirno pogodio za slavlje mostarske momčadi.

Utakmica na stadionu Zrinjskog nije ponudila previše sadržaja ni velik broj prilika, a prvo poluvrijeme uglavnom je proteklo u kontroli domaće momčadi. Ipak, prvu ozbiljniju priliku imao je Velež. U 21. minuti Spahić je glavom spustio loptu Milaku koji je snažno pucao iz voleja, no golman Karačić dobro je reagirao i spasio Zrinjski.

Domaći su prvi put ozbiljnije zaprijetili četiri minute kasnije. Mamić je sjajno ostavio loptu Bilbiji na rubu peterca, ali kapetan Zrinjskog tada nije najbolje zahvatio loptu i poslao ju je visoko preko gola. Ipak, u 37. minuti ispravio je pogrešku. Mario Ćuže ubacio je preciznu loptu s lijeve strane, a Bilbija ostao neometan i glavom zabio za 1-0.

Drugo poluvrijeme donijelo je nešto drukčiji odnos snaga. Velež je preuzeo više posjeda i pokušavao doći do izjednačenja, ali gosti nisu uspijevali konkretizirati napade. Nekoliko puta stigli su u obećavajuće situacije, no loša završna dodavanja i nedostatak mirnoće u ključnim trenucima spriječili su ozbiljniju priliku pred vratima Zrinjskog.

Od rijetkih pokušaja u nastavku vrijedi izdvojiti priliku Šarića u 56. minuti te udarac Savića iz 74. minute, ali rezultat se do kraja više nije mijenjao. Zrinjski je tako sačuvao minimalnu prednost i napravio prvi korak prema osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo, Bosna i Hercegovina i dalje je jedina članica Uefe u kojoj se finale nacionalnog kupa igra na dvije utakmice.