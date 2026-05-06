Obavijesti

Sport

Komentari 2
KUP BIH

Štimac na korak do trofeja, prvi čin Kupa pripao je Zrinjskom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Štimac na korak do trofeja, prvi čin Kupa pripao je Zrinjskom
Foto: David Klein/REUTERS

Ključan trenutak utakmice dogodio se u prvom poluvremenu, u 37. minuti kada je bivši Dinamov igrač Mario Ćuže precizno ubacio s lijeve strane, a Nemanja Bilbija ostao sam u kaznenom prostoru i zabio

Admiral

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su Velež 1-0 u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine i tako stekli minimalnu prednost uoči uzvrata koji se za sedam dana igra na stadionu Rođeni. Trenutak odluke dogodio se u 37. minuti kada je bivši Dinamov igrač Mario Ćuže precizno ubacio s lijeve strane, a Nemanja Bilbija ostao sam u kaznenom prostoru i mirno pogodio za slavlje mostarske momčadi.

Utakmica na stadionu Zrinjskog nije ponudila previše sadržaja ni velik broj prilika, a prvo poluvrijeme uglavnom je proteklo u kontroli domaće momčadi. Ipak, prvu ozbiljniju priliku imao je Velež. U 21. minuti Spahić je glavom spustio loptu Milaku koji je snažno pucao iz voleja, no golman Karačić dobro je reagirao i spasio Zrinjski.

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Crystal Palace v Zrinjski Mostar
Foto: David Klein/REUTERS

Domaći su prvi put ozbiljnije zaprijetili četiri minute kasnije. Mamić je sjajno ostavio loptu Bilbiji na rubu peterca, ali kapetan Zrinjskog tada nije najbolje zahvatio loptu i poslao ju je visoko preko gola. Ipak, u 37. minuti ispravio je pogrešku. Mario Ćuže ubacio je preciznu loptu s lijeve strane, a Bilbija ostao neometan i glavom zabio za 1-0.

JAKE POLICIJSKE SNAGE VIDEO Opsadno stanje u Mostaru: Oklopno vozilo stiglo pred finale Zrinjskog i Veleža
VIDEO Opsadno stanje u Mostaru: Oklopno vozilo stiglo pred finale Zrinjskog i Veleža

Drugo poluvrijeme donijelo je nešto drukčiji odnos snaga. Velež je preuzeo više posjeda i pokušavao doći do izjednačenja, ali gosti nisu uspijevali konkretizirati napade. Nekoliko puta stigli su u obećavajuće situacije, no loša završna dodavanja i nedostatak mirnoće u ključnim trenucima spriječili su ozbiljniju priliku pred vratima Zrinjskog.

Od rijetkih pokušaja u nastavku vrijedi izdvojiti priliku Šarića u 56. minuti te udarac Savića iz 74. minute, ali rezultat se do kraja više nije mijenjao. Zrinjski je tako sačuvao minimalnu prednost i napravio prvi korak prema osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo, Bosna i Hercegovina i dalje je jedina članica Uefe u kojoj se finale nacionalnog kupa igra na dvije utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026