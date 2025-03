Štimac rekao da je 'zatrovana sredina' utjecala na Rakitića, on poručio: Nije me nitko pokvario

Ivan Rakitić odgovorio je bivšem izborniku Igoru Štimcu na komentar koji je dao u "Podcast Inkubatoru". Podsjetimo, Štimac je izjavio da mu je Rakitićeva izjava kako je "HNL zaostala liga" čudna te ju je pripisao njegovu okruženju, koje smatra zatrovanim.

- Ne tako davno govorio je jako pohvalno o ligi, čitao sam o tome, a sada odjednom ne valja. Okruženje utječe na te momke. To je jedna zatrovanost, subjektivnost u kojoj se sve smatra urotom. Jedino ga je to moglo "prebaciti". Kad analiziramo utakmicu, u njoj nema ništa sporno - rekao je Štimac.

Veznjak Hajduka objasnio je svoje stajalište.

- Želio sam reći da je kvaliteta hrvatske lige nevjerojatno dobra, pogotovo s obzirom na uvjete koje imamo, infrastrukturne, financijske. Naravno, mogla bi biti još puno bolja. Došao sam prije svega iz ljubavi... Nema mi ljepšeg nego nakon utakmica protiv Slavena, Rijeke, Osijeka stati s igračima, popričati, prokomentirati neke situacije. Kada me treneri drugih klubova nešto pitaju. Zbog toga sam ovdje – rekao je Rakitić za Tportal i dodao:

- Na kraju, krajeva, imam jedan poseban virus u Splitu. A to je Hajduk. Nitko me nije napravio, niti će me itko pokvariti. Mogao sam ostati u Sevilli ili otići u Saudijsku Arabiju, ali došao sam ovdje kako bih pomogao. Baš sam na utakmici u četvrtak imao priliku pozdraviti Igora i rekao sam mu da nisam došao ovdje da ljudi govore "vidi što Raketa", bilo dobro ili loše. I ono što sam rekao prije nekoliko tjedana – kvaliteta je zbilja nevjerojatno dobra, imamo puno talenata i zato nije iznenađenje da sve više igrača iz HNL-a ulazi u reprezentaciju. Naravno, imamo i prostora za napredak.

Otkrio je i da je razgovarao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem o svojoj izjavi.

- Kasnije sam se javio predsjedniku Saveza Kustiću jer sam mu htio objasniti što sam mislio. Prije svega, ja sam Hrvat, želim sve najbolje Hajduku, ali i kada sam sa Sevillom zabio golove Dinamu, nisam slavio - zaključio je Rakitić.