Štimac uoči ključne utakmice u Europi: 'Morat ćemo nadmašiti sami sebe da prođemo dalje...'

Zrinjski iz Mostara u četvrtak (21 sat) igra utakmicu koja bi mogla potvrditi europsko proljeće. U goste momčadi Igora Štimca dolazi bečki Rapid, koji na papiru vrijedi više od Zrinjskog. Pobjeda bi otvorila "vrata raja", dok bi porazom Zrinjski završio svoj nastup u Konferencijskoj ligi. Remijem bi sve ovisilo o drugim rezultatima. Utakmicu su najavili Igor Štimac i igrač Mario Ćuže.

- Uvijek je ljepše kad dočekaš ovako veliku utakmicu nakon par pobjeda, a nama su se dogodila dva poraza, pored, prema mojem mišljenju, solidne igre i pored toga što smo zaslužili više od poraza u tim utakmicama s igrom i šansama koje smo stvorili. Ali tu smo gdje jesmo. Ne možemo plakati ni žaliti sami nad sobom, nego moramo gledati u ono što je pred nama. U jednog čvrstog, agresivnog protivnika kojeg ne krasi dobro stanje na tablici, ali isto tako da nas ne zavara njihova snaga - rekao je Štimac.

Osvrnuo se na Rapid.

- Radi se o ekipi koja je šest-sedam puta skuplja prema Transfermarktu od naše ekipe i to je ekipa koja je promijenila trenera prije četiri-pet utakmica. Sada izgledaju puno konkretnije, stabilnije i agresivnije, tako da nas čeka jako težak zadatak. Svjesni smo da ćemo ponovno morati nadmašiti sami sebe da preskočimo ovu prepreku - naglasio je Štimac.

Ćuže je uvjeren da momčad može do europskog proljeća.

- Mnogo puta razveselili smo sami sebe, cijeli klub, grad i Hercegovinu i sve ljude koji nas prate. Tako očekujemo da ćemo i sutra to učiniti. Dat ćemo sve od sebe da odigramo jednu od najboljih, ako ne i najbolju utakmicu da ispunimo svoj cilj. Znamo što nas čeka, znamo kakva je ekipa Rapid, tako da znamo što je pred nama. Na nama je da damo sve od sebe i mislim da ova ekipa ima kvalitetu da sutra pobijedi - rekao je Ćuže.