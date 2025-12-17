Obavijesti

Sport

Komentari 1
UTAKMICA SEZONE

Štimac uoči ključne utakmice u Europi: 'Morat ćemo nadmašiti sami sebe da prođemo dalje...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Štimac uoči ključne utakmice u Europi: 'Morat ćemo nadmašiti sami sebe da prođemo dalje...'
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

e možemo plakati ni žaliti sami nad sobom, nego moramo gledati u ono što je pred nama. U jednog čvrstog, agresivnog protivnika kojeg ne krasi dobro stanje na tablici, rekao je Štimac

Zrinjski iz Mostara u četvrtak (21 sat) igra utakmicu koja bi mogla potvrditi europsko proljeće. U goste momčadi Igora Štimca dolazi bečki Rapid, koji na papiru vrijedi više od Zrinjskog. Pobjeda bi otvorila "vrata raja", dok bi porazom Zrinjski završio svoj nastup u Konferencijskoj ligi. Remijem bi sve ovisilo o drugim rezultatima. Utakmicu su najavili Igor Štimac i igrač Mario Ćuže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fešta navijača Zrinjskog 01:16
Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

- Uvijek je ljepše kad dočekaš ovako veliku utakmicu nakon par pobjeda, a nama su se dogodila dva poraza, pored, prema mojem mišljenju, solidne igre i pored toga što smo zaslužili više od poraza u tim utakmicama s igrom i šansama koje smo stvorili. Ali tu smo gdje jesmo. Ne možemo plakati ni žaliti sami nad sobom, nego moramo gledati u ono što je pred nama. U jednog čvrstog, agresivnog protivnika kojeg ne krasi dobro stanje na tablici, ali isto tako da nas ne zavara njihova snaga - rekao je Štimac.

Osvrnuo se na Rapid.

- Radi se o ekipi koja je šest-sedam puta skuplja prema Transfermarktu od naše ekipe i to je ekipa koja je promijenila trenera prije četiri-pet utakmica. Sada izgledaju puno konkretnije, stabilnije i agresivnije, tako da nas čeka jako težak zadatak. Svjesni smo da ćemo ponovno morati nadmašiti sami sebe da preskočimo ovu prepreku - naglasio je Štimac.

DARIJO SRNA ČEKA HRVATE Šahtar - Rijeka, ključni dvoboj Konferencijske lige. Gdje gledati prijenos i tko prijeti prvacima?
Šahtar - Rijeka, ključni dvoboj Konferencijske lige. Gdje gledati prijenos i tko prijeti prvacima?
UOČI PUTA ZA KRAKOV Sanchez 'puca' visoko protiv Šahtara: Nije važno što su šanse za top 8 male, mi želimo proći
Sanchez 'puca' visoko protiv Šahtara: Nije važno što su šanse za top 8 male, mi želimo proći

Ćuže je uvjeren da momčad može do europskog proljeća.

- Mnogo puta razveselili smo sami sebe, cijeli klub, grad i Hercegovinu i sve ljude koji nas prate. Tako očekujemo da ćemo i sutra to učiniti. Dat ćemo sve od sebe da odigramo jednu od najboljih, ako ne i najbolju utakmicu da ispunimo svoj cilj. Znamo što nas čeka, znamo kakva je ekipa Rapid, tako da znamo što je pred nama. Na nama je da damo sve od sebe i mislim da ova ekipa ima kvalitetu da sutra pobijedi - rekao je Ćuže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!
TRAKAVICI NEMA KRAJA

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Trener Garcia, sportski direktor Vučević i kapetan Livaja ne mogu naći zajednički jezik dok se bore za vrh. Hoće li klub izdržati pritisak ili će snovi o naslovu opet nestati u vjetar?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025