Volim Stipu, ali mislim da to nije tako velik meč za Jonesa, kao što je mogao imati unutar teške kategorije. To je jako pametno od strane Jonesa, jer radi se o stilski najboljem meču za njega. Rekao bih da mu je Stipe najlakši protivnik, ako pogledamo top 3 ili top 4 teškaša, objasnio je u podcastu kod Michaela Bispinga UFC-ov poluteškaš Anthony Smith (33, 36-16).

Kako se prvak teške kategorije Francis ‘Predator’ Ngannou (35, 17-3) vjerojatno neće boriti ove godine zbog ozljede i operacije koju mora odraditi, sve se češće spominje meč za interim titulu i toliko iščekivani debi Jona ‘Bonesa’ Jonesa (34, 26-1) u teškoj kategoriji. I to baš protiv bivšeg prvaka i po mnogima najboljeg borca u povijesti teške kategorije Stipe Miočića (39, 20-4).

- Jon Jones ima najgori tajming ikada, barem kad su u pitanju njegovi ‘tvitovi’ i najave mečeva. Svi žele da konačno odradi meč, javnost moli za to. Žele ga vidjeti u teškoj kategoriji. Međutim, doslovno ništa nismo čuli od njega, sve do meča Ngannoua i Ganea. Ngannou se ozlijedio, u svađi je s UFC-om oko ugovora, a Gane je izgubio. Jones se sada odjednom želi boriti. Kao da je čekao takav trenutak - rekao je Smith o Jonesovom tweetu i borbi najvećeg teškaša protiv najvećeg poluteškaša svih vremena.

S njim se nije složio bivši UFC-ov prvak Michael Bisping, koji ipak daje mnogo kredita Stipi i vidi ga u borbi za titulu.

- Stipe Miočić je najveći teškaš u svijetu. Ima najviše obrana. Ngannou ga je pobijedio, ali i on je Ngannoua. 1-1 su i trebali bi odraditi treći meč. Ali mislim, za Jonesa je taj meč dobar način da se upozna s teškom kategorijom. Ngannou je rekao kako se ove godine više neće boriti. Trebali bi ugovoriti meč za privremenu titulu između Jonesa i Miočića. Na taj način Jones bi se vratio u kavez, a ako pobijedi taj meč, imat će priliku za ujedinjenje pojasa protiv Ngannoua. Također, ta borba poslužila bi mu kao zagrijavanje. Ali kakvo bi to zagrijavanje bilo. Stipe Miočić kao protivnik za zagrijavanje, to je najveći teškaš ikad.

Možda je malo nespretno nazvati Stipu ‘zagrijavanjem’, ali o tom – potom. ‘Lionheart’ ima još jednu preporuku za Miočića, a ona je možda i neizvediva s obzirom na Miočićeve godine i vjerojatni voljni moment.

- Znam da ovo neće biti popularno mišljenje i nadam se da Stipe neće ovo vidjeti te misliti da serem o njemu. On zna da ga volim i slažem se da je on najveći teškaš u povijesti. Ali Stipe je jedva teškaš. Ja vjerojatno težim više od njega u ovom trenutku. Ja sam na nekih 107 kg, a on je u posljednjem meču imao oko 106 kg. Nije da je to problem, ali on može skinuti kilažu. Blachowicz je u ovom trenutku od njega teži četiri i pol kilograma - objasnio je Smith pa zaključio:

- Ako želimo vidjeti kakav bi Jones bio u teškoj kategoriji, a onda ga upare s Miočićem koji je zapravo poluteškaš koji ne želi skidati kilažu. Smatram da time nećemo dobiti pravu sliku Jonesa u teškoj kategoriji. Saznat ćemo kako se kreće, kako se nosi s kilažom, naučit ćemo ponešto, ali ja ga želim vidjeti protiv pravog, velikog teškaša.