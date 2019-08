Stipe bio hladan kao špricer na sučeljavanju: Da je bar sad meč

Borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera bit će šlag na torti UFC-ova eventa 241 koji se održava ovu nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u gradu Anaheimu u Kaliforniji.

Uoči borbe održano je tradicionalno sučeljavanje i medijski dan za sve sudionike ove priredbe, jedne od najiščekivanijih ove godine. Stipe će imati priliku uzvratiti Danielu za poraz u srpnju prošle godine nokautom u prvoj rundi.

Prilika je velika, američki Hrvat želi vratiti teškaški pojas u svoje vlasništvo, ali čini se kako nije nervozan. Tako je barem djelovao u obračunu oči u oči s Cormierom.

Glavni program počinje u 4 sata ujutro uz prijenos na portalu Gol.hr. Snimka je u nedjelju od 22:45 na Novoj TV.

- U klinču sam stao u krivu poziciju i pogodio me desnom rukom. To je sport. Mislim da sam sad ipak bolji. Držat ću se plana, šteta što borba nije već danas. Naporno smo radili i uvjeren sam da mu mogu napraviti ono što je on napravio meni - kazao je Miočić.

