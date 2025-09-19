Obavijesti

Stipe Biuk za 24sata: Nisam pogriješio kad sam s 20 otišao iz Hajduka. A ta ozljeda još boli

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 5 min
Stipe Biuk za 24sata: Nisam pogriješio kad sam s 20 otišao iz Hajduka. A ta ozljeda još boli
U 3. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Šibenik | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kad smo izborili ulazak u Primeru, došao je i gazda Ronaldo na feštu, fotografirali smo se... Hajduk ove sezone bolje djeluje kao kolektiv nego individualno, nadam se da će nešto napraviti

Stipe Biuk napokon igra nogomet života, od početka nove sezone standardan je u redovima Valladolida, trener Guillermo Almada redovito ga koristi cijelu ili gotovo cijelu utakmicu, a u pet kola otvaranja LaLige2, u kojima je Valladolid tri puta pobijedio i dva puta remizirao, upisao je i tri asistencije. Nakon sezone koju je proveo na posudbi na Poljudu, u kojoj nije napravio ono što su svi od njega očekivali, u prvom redu on sam, Biuk se vratio u Valladolid s namjerom da dokaže koliko vrijedi. A vrijedi toliko da je njegov zastupnik već ovoga ljeta imao ozbiljnu ponudu iz Saudijske Arabije, koji nisu prihvatili. Plan za Stipu je dobra sezona u Valladolidu, a onda...

