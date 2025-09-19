Kad smo izborili ulazak u Primeru, došao je i gazda Ronaldo na feštu, fotografirali smo se... Hajduk ove sezone bolje djeluje kao kolektiv nego individualno, nadam se da će nešto napraviti
Stipe Biuk za 24sata: Nisam pogriješio kad sam s 20 otišao iz Hajduka. A ta ozljeda još boli
Stipe Biuk napokon igra nogomet života, od početka nove sezone standardan je u redovima Valladolida, trener Guillermo Almada redovito ga koristi cijelu ili gotovo cijelu utakmicu, a u pet kola otvaranja LaLige2, u kojima je Valladolid tri puta pobijedio i dva puta remizirao, upisao je i tri asistencije. Nakon sezone koju je proveo na posudbi na Poljudu, u kojoj nije napravio ono što su svi od njega očekivali, u prvom redu on sam, Biuk se vratio u Valladolid s namjerom da dokaže koliko vrijedi. A vrijedi toliko da je njegov zastupnik već ovoga ljeta imao ozbiljnu ponudu iz Saudijske Arabije, koji nisu prihvatili. Plan za Stipu je dobra sezona u Valladolidu, a onda...
