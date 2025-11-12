Stipe Drviš o meču 'Cro Copa' i Fjodora: 'Ja to ne bih radio, ali ako su dobro plaćeni, zašto ne'

Ljubitelji borilačkih sportova odlično pamte legendarni meč iz 2005. godine kada su se u japanskoj Saitama Areni susrele dvije ikone svjetskog MMA-a, Mirko "Cro Cop" Filipović i Fjodor Jemjeljanenko. Taj okršaj, koji su tada pratili deseci tisuća navijača uživo i milijuni pred ekranima diljem svijeta, ostao je zapisan kao jedna od najintenzivnijih i tehnički najkvalitetnijih borbi u povijesti Pride organizacije. Situaciju je prokomentirao Stipe Drviš, bivši svjetski boksački prvak i dugogodišnji Cro Copov prijatelj i trener.

Zagreb: Sparing trening Mirka Filipovi?a Cro Copa sa Stipom Mio?i?em | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ruski „Posljednji imperator“ tada je pobijedio sudačkom odlukom, nakon tri iscrpljujuće runde u kojima su se dvojica velikana borila ne samo za pojas, nego i za status najvećeg borca svoje ere. Meč je do danas ostao simbol vremena u kojem je MMA postajao globalni fenomen, a Mirko Filipović i Fedor Emelianenko imena koja su ga definirala.

- Pa da, čuo sam za meč Cro Copa i Fedora. Ne znam što bih rekao. Ako publika to želi gledati i ako mogu biti dobro plaćeni, zašto da ne? Ako mene pitate bih li ja to radio, ja to sigurno ne bih. Možda bih se vratio za nemoralnu ponudu, to bi moralo biti par milijuna nečega. Nikad ne reci nikad, ali ne pada mi na pamet - rekao je Drviš za HypeTV.

Skoro 20 godina kasnije, njihova priča možda još nije završena. Prema najnovijim informacijama, Fedor je pozvao Mirka na novi okršaj, ovaj put po boksačkim pravilima. Borba bi se, kako se neslužbeno spominje, mogla održati u Beogradu. Vijest je izazvala golemu pozornost među fanovima borilačkih sportova, koji priželjkuju “posljednje poglavlje” jednog od najvećih rivalstava u povijesti MMA-a.