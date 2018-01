Stipe Miočić: Očito je da UFC navija da izgubim od Ngannoua

MMA svijet s nestrpljenjem čeka borbu Stipe Miočića i Francia Ngannoua 20. siječnja u Bostonu. Američki Hrvat podrijetlom iz Rtine kraj Zadra pokušat će ući u povijest UFC-a kao prvi koji je triput zaredom obranio teškaški naslov.

No to neće biti tako lako jer ne bori se samo protiv Francuza kamerunskog podrijetla sa zastrašujućom snagom udarca, već i protiv UFC-a, kladionica i klime koja se stvorila i već proglasila novog prvaka, Francisa Ngannoua.

- Vjerujem da je svima postalo očito da UFC navija da izgubim. Osjećam manjak respekta s njihove strane, ali neću dozvoliti da me to uznemirava. Stvorio se taj 'hype' oko njega jer udara strašno, meni je to jasno, shvatili smo njegovu snagu, ali već sam se borio protiv takvih - rekao je Stipe Miočić, koji se javio u emisiju MMA Hour koju vodi poznati MMA novinar Ariel Helwani.

Kladionice, UFC... Svi protiv Hrvata

Stipe u meč ulazi s pet pobjeda zaredom, rušio je Hunta i Arlovskog, Werdumu je uzeo pojas usred Brazila, a potom je dvaput obranio naslov, protiv Overeema kojeg je natjeravao po ringu i Juniora dos Santosa koji nije imao nikakve šanse.

S druge strane je Francic Ngannou koji je imao slabije protivnike, ali ima impresivnih 10 pobjeda zaredom. Borci poput Benzine, Specqa, Ngeleke, Balduttija i Blaydesa vjerojatno vam ne zvuče poznato.

Ali zadnje tri borbe imao je protiv Anthonyja Hamiltona, Andreja Arlovskog i Alistaira Overeema. Hamiltona je sredio polugom, Arlovskog i Overeema je nokautirao.

Kladionice mu daju prednost pa je tako na njega koeficijent od 1.30 do 1.60, dok je na Stipu Miočića od 2.00 do 2.70.

- Pritisak je apsolutno na Ngannouu, ne vidim kako bi mu sav taj 'hype' dao prednost u borbi protiv mene. Uostalom, tipovi koje je on pobijedio da bi došao do šanse za naslov, ja sam ih pobijedio isto tako uvjerljivo i to prije dvije godine kad su bili bolji nego sada. Neću previše govoriti o tome, nisam 'trash talker', ja sam tip koji se voli boriti - rekao je Stipe Miočić i dodao:

- Iskreno, pogledao sam njegove dvije borbe. Protiv Hamiltona gdje je pobijedio polugom i protiv Arlovskog. Sigurno će 20. siječnja doći u ring s tim 'hypeom' oko sebe, imat će i snagu udarca, a onda ćemo vidjeti što će biti.