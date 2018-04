Stipe Miočić: On je fantastičan hrvač, bit će to pravi vatromet

Stipe Miočić jedva čeka svoj dvoboj protiv Daniela Cormiera, koji je zakazan za 7. srpnja. Naš boksač će u tom meču braniti titulu, a o razlozima prihvaćanja borbe razgovarao je s Jonom Anikom:

- Ovo je borba, zabavno je boriti se, ja se volim boriti. Nema drugog razloga zašto sam prihvatio ovu borbu. Jako dobro ćemo se zabaviti 7. srpnja, on želi nešto što je trenutno kod mene, no neće dobiti.

Cormier je na isto pitanje bio nešto rječitiji:

- Želim biti prvak u dvije divizije, želim biti tip koji će otići u povijest, a koji je bolji način za to nego pobijediti tipa kao što je Stipe Miočić. To svakako neće biti lagan posao, većina boraca ne bi niti razmišljala prihvatiti to što sam ja prihvatio. No, ni ja ne bih to napravio da nisam uvjeren da mogu pobijediti. Vidim sebe kao borca kojem će sudac podići ruku i radim sve moguće u pripremama da to osiguram.

Za svog protivnika Miočić je imao samo riječi hvale:

- Naravno, on je fantastičan hrvač i nevjerojatno atletičan borac. Već dugo je tu i borio se protiv svakoga, borio se protiv teškaša i pobjeđivao ih. To je borac koji nikome nije lagan protivnik i biti će sjajno 7. srpnja. Očekuje se vatromet, a ja sam nestrpljiv i ne mogu dočekati borbu - zaključio je naš teškaš.

Njihov meč bit će glavna borba večeri UFC 226 eventa, koji dolazi nakon Ultimate Fighter sezone, koja traje 12 tjedana.