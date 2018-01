Stipe 7 kila lakši od Ngannoua, na trening mu došli vatrogasci

Stipe Miočić 111,5 kilograma, Francis Ngannou 118,8 kg.

Sve je spremno za spektakl u Bostonu gdje će u noći na nedjelju američki Hrvat Stipe Miočić treći put braniti naslov. Protivnik je strašni Francuz kamerunskog podrijetla Francis Ngannou, kojem su izmjerili najjači udarac u povijesti UFC-a.

Glavni program počinje u noći na nedjelju u 4 sata, a borba Miočića i Ngannoua je posljednja, peta po rasporedu, što bi značilo da će u oktogon oko 6 sati.

<<< Tijek borbe, izjave i analize pratite na našem portalu u ranojutarnjim satima >>>

UFC posljednjih dana reklamira Ngannoua kao novog prvaka, čak su i kladionice na strani Francuza što je pomalo neobična situacija jer Stipe je prvak koji je dosad dvaput obranio naslov, ako to učini i ovaj put, ući će u povijest kao jedini teškaš kojem je to uspjelo. Stipu ne brinu previše prognoze kladionica i njegov položaj 'autsajdera'.

- Ngannou mi zapravo baš odgovara. Radi mnoge stvari koje mi pašu, samo mu ne smijem dopustiti da radi što želi. Velik je momak, dosad ga nitko nije lomio u kavezu pa ćemo probati to napraviti. Uostalom, to radim u zadnje vrijeme. Rekao sam, ovaj pojas mi nitko neće uzeti. Ne zanima me kako će borba završiti, samo znam da ću ja izaći s pojasom - rekao je Stipe.

Bostonski vatrogasci za Stipu

Emotivno je bilo na Miočićevom posljednjem treningu.

Vatrogasci iz Bostona došli su ga podržati što je posebno obradovalo Stipu koji je puno puta ponovio kako obožava raditi kao vatrogasac.

UC prvak dobio je i uniformu bostonskih vatrogasaca.