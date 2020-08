Stipe u Vegasu: Orao je sletio...

VRHUNAC TRILOGIJE Stipe Miočić stigao je u Las Vegas gdje ga čeka DC ususret teškaškoj borbi godine: Trećem susretu i borbi za titulu najboljeg na svijetu...

<p>U nedjelju u samo svitanje zore prema našem vremenu izravno iz <strong>Las Vegasa</strong> očekuje nas najjači susretu u oktagonu ove godine: treći susret <strong>Stipe Miočića (37)</strong> i <strong>Daniela Cormiera (41).</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić nakon pobjede nad DC-em</strong></p><p>Orao je sletio, napisao je ispod fotografije na svome instagramu borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić. Ovaj Hrvat s Američkom adresom priprema se za borilački spektakl godine - najbolju UFC borbu - treći susret njega i Daniela Cormiera. U prvoj borbi je pobijedio DC, iako mnogi tvrde - nepravedno i neopravdano, ali je zato nakon druge borbe pobjedničko kolo zaplesao Stipe Miočić.</p><p>Bio je to 19. kolovoza 2019., proslavio je Stipe nakon toga 37. rođendan kao svjetski prvak jer je dva dana ranije istukao je Daniela Cormiera i vratio pojas.</p><p>- Iscrpljen je i otišao je s bebicom leći. Čvrsto spavaju - govorila je novinarima u Clevelandu njegova žena <strong>Ryan Marie Miočić</strong> tada.</p><p>Ususret trećoj, Cormier tvrdi:</p><p>- Stipi je bez razloga naraslo samopouzdanje. Ionako ću ja sada pokazati da sam najbolji na svijetu i da prva pobjeda nije bila slučajna, a to je mogao vidjeti svatko tko ju je gledao.</p><p>- Ako želiš napredovati, uvijek budi učenik - napisao je prije tri tjedna Miočić na svome Instagramu, a u komentarima njegovi obožavatelji komentiraju da je zvijer koja je spremna pokazati da je najbolji na svijetu. </p><p>Ovog puta trebate biti spremni na teških pet rundi. Mislim da će obojica doći na svom maksimumu. Ovo nije borba u koju možeš donijeti jednu vještinu. Obojica moraju pružiti svoju najbolju borbu. Mislim kako će ovo biti teža i neizvjesnija borba od prve dvije. U njima su obojica pronašli neko iznenađenje, ali sad mislim kako toga više nema, jasno je poručio bivši borac, a danas <strong>UFC</strong>-ov komentator <strong>Dan Hardy</strong> (38) u emisiji '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QkYXJZmiWCs&feature=emb_title" target="_blank">Inside the Octagon</a>' </p><p> </p>