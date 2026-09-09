Stipica: 'Zahvalan sam Hajduku što su mi nakon devet godina dali ponovno šansu da branim'

Hajduk je u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa pobijedio Vardarac 2-0, ali puno teže nego što je to bilo za očekivati. Odličan otpor pružila je momčad niželigaša te imala nekoliko prilika za šokirati Splićane, no na kraju nije uspjela probiti Dantea Stipicu na golu Hajduka.

- Izuzetno sam sretan da se s kraćeg puta vraćamo s dvije pobjede. Zahvalan sam stručnom stožeru, dali su mi šansu da branim poslije devet godina. Zadnji put sam branio u kupu u Vinkovcima, u finalu. Ponosan sam i sretan što imam priliku raditi sa Silićem, Fesyukom i Ivušićem - rekao je Stipica koji je bio prvo ime kod Hajduka.

- Golman Hajduka često ima situacije da nema dugo posla, a onda zatreba. Sretan sam jer moja ekipa reagira pozitivno i kad je teško. Svi smo jedan za drugoga - rekao je Stipica.