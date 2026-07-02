Stiže Barcin dijamant, a 'modri' imaju novi test. Evo gdje gledati lagano zagrijavanje za Hrvatsku

Nogometaši Dinama ovih dana bruse formu u slovenskom Brdu kraj Kranja. Nakon što su neki dan deklasirali slovenskog prvoligaša Radomlje (3-0), večeras ih od 18.30 sati, uz prijenos na klupskoj platformi Dinamo Plus, čeka novi tamošnji prvoligaš, Brinje Grosuplje. Za taj susret, kao ni prethodni, protiv Radomlja, treneru Mariju Kovačeviću neće biti dostupan veznjak Marko Soldo (22).

Ponuda za Soldu ne nedostaje i uskoro će promijeniti sredinu. Još od zimus ganja ga ambiciozni češki prvoligaš, Sigma iz Olomouca. Česi navodno nude dva milijuna eura. U priču se u fotofinišu pokušava uključiti i poljski prvoligaš Widzew Lodz. Igrača su nedavno pratili i skauti španjolskog Betisa... Soldo je u Dinamo došao ljetos. Odigrao je 34 utakmice uz tri gola i asistenciju.

Međutim, ne miruje Dinamo ni po pitanju ulaznih transfera. Kako doznajemo, španjolski krilni napadač Dani Rodriguez (20) stiže danas na liječnički pregled i, ako sve bude u redu, stavit će paraf na ugovor s klubom iz Maksimirske 128. Dinamo je spomenutog igrača Barcelone htio još zimus, ali Rodriguez se tad ozlijedio.

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Priča se ponovno aktualizirala prije nekoliko tjedana, ali zapinjalo je na detaljima. Dinamo je oduvijek želio posudbu s opcijom otkupa što Barceloni navodno nije najbolje odgovaralo. Španjolci su ga odmah željeli prodati i tražili su mnogo novca što, pak, Dinamu nije odgovaralo.

Zadnjih dana pojavila se informacija da su klubovi sve bliže dogovoru i da je Barcelona željela zadržati neke modalitete Rodriguezova povratka na Nou Camp ako u Maksimiru uhvati formu. Jesu li se Dinamo i Barca oko toga dogovorili, dolazi li Rodriguez na posudbu ili je riječ o klasičnom transferu, vidjet ćemo ovih dana. No čini se da je Zvonimir Boban konačno uspio realizirati jednu od Dinamovih najvećih želja.

Rodriguez je prošle sezone sakupio 20 nastupa za Barcelonu B u četvrtoj ligi, a u drugoj polovici sezone zaradio je rupturu tetive i nije igrao od veljače. Sad je navodno zdrav i spreman za početak nove sezone. Rodriguez je dijete Barcelone, za koju je ostvario i jedan službeni nastup. Igrao je za sve španjolske mlade reprezentacije, uključujući i U-21, a može igrati na oba krila iako je primarno riječ o desnom krilu. Baš takav profil krila Kovačević je tražio. Na krilima želi imati “kontra noge”. Tako na lijevom krilu ima dešnjaka Mislava Oršića, a desno će, čini se, imati ljevaka Rodrigueza.