Arena će gorjeti! Hrgović ide u ring, čeka ga škotski gorostas

Filipu Hrgoviću (26) ostvarila se želja pa će 8. rujna boksati za svjetski naslov u teškoj kategoriji po WBC verziji koji će se održati u Areni Zagreb protiv škotskog diva od 201 cm, Garyja Cornisha (31).

Boksački spektakl službeno je potvrdio i njegov Team Sauerland, a Hrgoviću će ovo biti šesti profesionalni meč. Dosad ima svih pet pobjeda.

- On je najveći protivnik s kojim sam se dosad borio, a to definitivno zahtijeva novi stil borbe i predstavlja novi izazov, ali ako želite osvojiti naslov, morate se suočiti s boksačima različitih stilova i kalibara - rekao je Hrgović.

Cornish u karijeri ima 27 borbi od čega 25 pobjeda i dva poraza. Jedan od tih dogodio mu se protiv Anthonyja Joshue 12. rujna 2015. u Londonu.

- Ovo je za mene dobra borba i prihvatio sam je jer nosi i rizik, ali i nagradu. Rizik je velik jer je on na ljestvici rangiran vrlo visoko, a nagrada je ogromna jer ću ja zauzeti njegovo mjesto kad ga pobijedim. Ne smeta mi što se borimo u njegovu rodnome gradu i za mene neprijateljskoj atmosferi. Blokirat ću tu činjenicu i fokusirati se na posao. Već sam se ranije borio protiv Hrvata i sve ih zaustavio pa sam vrlo samouvjeren prije odlaska u njegovo 'dvorište' - smatra škotski boksač.

Škot je protiv hrvatskih boksača dosad bio vrlo uspješan, ostvarivši pobjede nokautom protiv Jakova Gospića, Ivice Perkovića, Hrvoja Kišičeka i Marina Goleša.

Posljednji put u ringu slavio je protiv Davida Howea u Glasgowu. Kao dječak, Gary je htio biti nogometaš pa je zbog toga krenuo u teretanu kako bi ojačao. Ubrzo se zaljubio u boks i tu je priča krenula.

Sada stiže u zagrebačku Arenu gdje se očekuje ludnica.

- To bi stvarno bilo prekrasno, 15.000 ljudi, već me sad prolaze trnci. Bit će zadovoljstvo boksati u Zagrebu. Želja je da to ne bude jedini meč u Hrvatskoj, da bude više mečeva godišnje. Želim se u inozemstvu predstavljati kao hrvatski borac i da prema tome budem prepoznatljiv - govorio je u travnju Filip.

Jedino je sigurno kako će Hrgovićeva borba izazvati veliku pažnju, vjerojatno i pravu euforiju. Između ostalih, njegovi prijatelji i susjedi iz zagrebačke Dubrave imat će lijepu šansu da ga uživo vide na djelu... I nije pretjerano reći da bi Filip mogao boksati pred 20.000 gledatelja, možda čak i više od toga. Još nije definirano koliki će biti kapacitet Arene za ovaj meč, ali na tribine može stati oko 16.000 gledatelja. Kapacitet za koncerte je oko 25.000, a za Filipov meč će postaviti stolce oko ringa.

- Bit će zahtjevno napuniti Arenu, ali tu svoj dio posla moraju napraviti njegovi promotori. Ma ja u Hrgovića na sumnjam, vjerujem da će se boriti pred punom dvoranom - kazao je Željko Mavrović, koji je još davno rekao kako od Hrgovića očekuje jako uspješnu karijeru.

Hrgović, osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, na impresivan je način započeo svoj profesionalni staž i ostvario fantastičan omjer od pet pobjeda u pet susreta, porazivši Raphaela Zumbana (TKO1), Pavela Soura (KO1), Toma Littlea (TKO4), Seana Turnera (UD8) i Filiberta Tovara (TKO4).

Hrgović, koji trenutno trenira u Miamiju s novim trenerom, Kubancem Pedrom Diazom, u svom će se rodnome gradu boriti za prvi veliki svjetski naslov u teškoj kategoriji po WBC verziji.