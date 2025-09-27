Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKE RIJEČI

Stiže Napoli, a priča se samo o Modriću: 'On je poseban slučaj, nešto što skoro više i ne postoji'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Stiže Napoli, a priča se samo o Modriću: 'On je poseban slučaj, nešto što skoro više i ne postoji'
Foto: Daniele Mascolo

Trener Milana Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije uoči velikog derbija protiv Napolija. Biranim riječima govorio je o hrvatskom kapetanu koji je u 41. godini jedan od najboljih igrača 'rossonera'

Nogometaši Milana u nedjelju od 20:45 sati dočekuju Napoli u derbiju 5. kola Serie A. Uoči velikog derbija konferenciju za medije održao je trener 'rossonera' Massimiliano Allegri, koji je biranim riječima govorio o Luki Modriću.

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- Sutra igramo protiv momčadi koja je zasluženo osvojila naslov prvaka prošle godine i dodatno se pojačala u ljetnom prijelaznom roku - rekao je Allegri i dodao pokoju riječ o Antoniju Conteu, treneru Napolitanaca:

- Njegove momčadi su uvijek dobro organizirane i on zna kako posložiti momčad da bude odlična prema naprijed i čvrsta u obrani. Jako je teško zabiti njegovoj momčadi, tako je bilo kada je trenirao Juventus i Inter, a tako je i sada.

Posebno je nahvalio hrvatskog kapetana Luku Modrića, koji u 41. godini igra na vrhunskoj razini i jedan je od najboljih igrača Milana.

- Važno je da postoji konkurencija u momčadi, a to smo postigli dovođenjem Adriena Rabiota. Što se tiče Modrića, on je 'poseban slučaj', nešto što gotovo više i ne postoji u nogometu. Sreća je imati takvog igrača, pogotovo kada uzmemo u obzir da tako kvalitetne igrače poput Modrića možemo nabrojati na prste jedne ruke - zaključio je Allegri.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025