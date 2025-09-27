Stiže Napoli, a priča se samo o Modriću: 'On je poseban slučaj, nešto što skoro više i ne postoji'

Nogometaši Milana u nedjelju od 20:45 sati dočekuju Napoli u derbiju 5. kola Serie A. Uoči velikog derbija konferenciju za medije održao je trener 'rossonera' Massimiliano Allegri, koji je biranim riječima govorio o Luki Modriću.

- Sutra igramo protiv momčadi koja je zasluženo osvojila naslov prvaka prošle godine i dodatno se pojačala u ljetnom prijelaznom roku - rekao je Allegri i dodao pokoju riječ o Antoniju Conteu, treneru Napolitanaca:

- Njegove momčadi su uvijek dobro organizirane i on zna kako posložiti momčad da bude odlična prema naprijed i čvrsta u obrani. Jako je teško zabiti njegovoj momčadi, tako je bilo kada je trenirao Juventus i Inter, a tako je i sada.

Posebno je nahvalio hrvatskog kapetana Luku Modrića, koji u 41. godini igra na vrhunskoj razini i jedan je od najboljih igrača Milana.

- Važno je da postoji konkurencija u momčadi, a to smo postigli dovođenjem Adriena Rabiota. Što se tiče Modrića, on je 'poseban slučaj', nešto što gotovo više i ne postoji u nogometu. Sreća je imati takvog igrača, pogotovo kada uzmemo u obzir da tako kvalitetne igrače poput Modrića možemo nabrojati na prste jedne ruke - zaključio je Allegri.