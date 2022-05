Stiže novac od TV prava, klubovi odlučili kako ga žele podijeliti

Ubrzo ćemo dogovoriti točnu podjelu novca, najavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić nakon potpisivanja rekordnog ugovora o TV pravima na HNL.

I dok je navijače najviše zanimalo na kojim će kanalima od iduće sezone moći gledati utakmice HNL-a, klubove je najviše zanimalo koliko će novca dobiti.

Komisija za profesionalni nogomet, tijelo koje na neki način funkcionira kao ugašena udruga prvoligaša, sastala se i usuglasila prijedlog koji će vrlo vjerojatno odobriti Izvršni odbor saveza.

A taj prijedlog, glasi ovako: od 83 milijuna kuna, koliko klubovi dobivaju za sezonu, prvoligaši će dijeliti 70 milijuna, a drugoligaši, futsal, nogometašice i ostali 13 milijuna.

Od tih 70 milijuna kuna, svaki će klub dobiti fiksno 3,5 milijuna. Drugim riječima, polovica iznosa dijelit će se ravnopravno. A drugih 35 milijuna sukladno plasmanu na ljestvici.

Prvak će dobiti 17 posto, što je 5,78 milijuna kuna, drugi 15 posto, treći 13 posto i tako dalje, do posljednjeg milijuna, koji bi, solidarno, trebao dobiti klub koji ispada iz lige.

- Klubovi su pokazali solidarnost, atmosfera je bila konstruktivna, najveći su se složili su da treba ići na ruku manjima jer i oni su jako zaslužni što je 1. HNL podignula rejting i ugled, što je brendirana na takav način. Prvak će sad imati otprilike 3,5 puta više nego dosad, ali će pretposljednji i posljednji imati nekih 7-8 puta više - kazao nam je Nenad Črnko, predsjednik Komisije profesionalnih klubova HNS-a.

'Igrat će se sa službenom loptom lige'

Črnko je i čelnik Gorice. Taj novac značit će njegovu klubu.

- Kao što sam rekao, nije loš ni za prva četiri kluba. Nama je cilj da i ostatak lige bude solventan, stabilan. Lige će biti još jača. Svi klubovi imali su neke svoje ideje, ali nismo mogli previše otezati. Ne bismo se dogovorili da smo se sastali još sto puta... Na kraju je napravljen nacrt raspodjele novca na zadovoljstvo svih - kaže Črnko.

Je li taj dogovor između klubova fiksan? Odnosno, vrijedili li spomenuta raspodjela do kraja ugovora s HT-om?

- Dogovorili smo se za sljedeću sezonu. U budućnosti bi moglo doći do promjena, ali zasad je ovako.

Je li HT uvjetovao ugovorom neke stvari? Recimo, da klubovi moraju poraditi na infrastrukturi?

- Imaju svoje želje. Ideja je svi klubovi na stadionima imaju LED displeje za reklame. To još nije slučaj, ali će u budućnosti i to biti obavezno za sve klubove. Naći će se to u postupku licenciranja za onu tamo sezonu. Iznajmljivanje LED displeja košta, ali klubovi se mogu pokriti prodavanjem reklamnog prostora. Što ako ne uspiju? To je njihov problem - kazao je Črnko pa dodao:

- Poradit ćemo i na marketingu lige. Past će to uglavnom na leđa klubova, ali obećao nam je i HNS pomoći ljudstvom. Klubovi bi trebali ustupiti neke svoje ljude, pomoći koliko tko može, sukladno svojim resursima. Napravit će se nove internet stranice lige, društvene mreže... - kaže Črnko pa dodaje:

- Već od sljedeće sezone mogli bismo početi igrati s novom loptom, koja bi trebala postati službena lopta lige. Potrudit ćemo se izbrendirati je u ovih par tjedana.

Koliko će tko dobiti

To se ne odnosi na poredak ove sezone nego će klubovi taj novac dijeliti tek od 2022/23., na temelju konačnog poretka na kraju iduće sezone.

