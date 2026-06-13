Stižete u SAD? Evo na što se morate pripremiti. I pod svaku cijenu bježite od indijske hrane
U Alexandriji nas je prvo satrao jet-lag i paklene vrućine, a onda i indijska hrana. Trovanje hranom prikovalo je našeg novinara za sobu
Već se šest dana nalazimo u SAD-u, a vrijeme nam nekako brzo prolazi. U dosadašnjem razdoblju Alexandria, dom "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu, nam je ponudila nekoliko žestokih izazova. Prvo nas je nekoliko dana mučio jet lag, a potom smo shvatili s kakvim ćemo se vrućinama boriti dok boravimo ovdje jer je osjet temperature svakoga dana viši od 40 Celzijevih stupnjeva.