Obavijesti

Sport

Komentari 5
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Hrvoje Tironi/24sata
24SATA U ALEXANDRIJI PLUS+

Stižete u SAD? Evo na što se morate pripremiti. I pod svaku cijenu bježite od indijske hrane

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

U Alexandriji nas je prvo satrao jet-lag i paklene vrućine, a onda i indijska hrana. Trovanje hranom prikovalo je našeg novinara za sobu

Već se šest dana nalazimo u SAD-u, a vrijeme nam nekako brzo prolazi. U dosadašnjem razdoblju Alexandria, dom "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu, nam je ponudila nekoliko žestokih izazova. Prvo nas je nekoliko dana mučio jet lag, a potom smo shvatili s kakvim ćemo se vrućinama boriti dok boravimo ovdje jer je osjet temperature svakoga dana viši od 40 Celzijevih stupnjeva.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Pregovori oko Vuškovića dobili novi zaplet, Kek vratio miljenika u Rijeku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pregovori oko Vuškovića dobili novi zaplet, Kek vratio miljenika u Rijeku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bosanski dijamant gradi carstvo na Jadranu. Zavirite u dubrovački luksuz Edina Džeke
U BISERU JADRANA

FOTO Bosanski dijamant gradi carstvo na Jadranu. Zavirite u dubrovački luksuz Edina Džeke

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026