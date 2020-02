Što bi bilo da Uefa Hrvatskoj delegira suca koji ju je tužio?

Pitao sam upućenoga u sve oko Hajduka zašto klub zapravo nije reagirao na delegiranje suca koji je s Tudorom stvar rješavao na sudu. Odgovorio je protupitanjem. A kako će reagirati? I to je najbolji portret hrvatskog nogometa.

Da sam predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora – uveo bih Hrvatskom nogometnom savezu prinudnu upravu. Nevažno što je spor okončan. Na spomen delegiranja suca koji je tužio trenera, da sam šef HOO-a ma Čedu Prodanovića, Jadranku Sloković, Antu Nobila, Veljka Miljevića, ekipu koja je obranila Gotovinu i sto advokata bih angažirao da nađu zakonsku osnovu za prinudnu upravu HNS-u. Da ih sve smijenim, provedem izbore i onda predam Savez novim ljudima.

Igraju, recimo, Njemačka i Rusija. Nikome na pamet ne pada delegirati suca iz Rusije ili Njemačke. Ma, da je Nijemac dobio sva ruska odlikovanja, da je najveći prijatelj Moskve, ako bi cijela Rusija platila da im on sudi jer svi znaju da je rusofil, ne delegiraš ga jer se to ne radi. Tu utakmicu ne može suditi ni Nijemac ni Rus. Antonio Brenner je bio rukometni sudac, Lokomotivin zaposlenik. Zbog njegova bezbroj puta osvjedočenog poštenja nitko se u Podravci ne bi bunio da on sudi Podravka – Lokomotiva, ali – to se ne radi. Pa kako ćeš onda Hajduku delegirati čovjeka koji je s Hajdukovim trenerom bio na sudu?

Da imam tu moć, sve bih ih smijenio zbog nepisanog "zakona učenja baka i djedova". Koji bi ti djed rekao da, možeš li, Hajduku delegiraš Jovića? Ne znam kamo ode ovaj svijet, ali moju generaciju su učili da u osjetljivim situacijama poput odnosa Saveza i Hajduka onaj tko je na štihu mora činiti sve što je u njegovoj moći da nitko i ne pomisli da je nepravedan prema naoko ili stvarno slabijem, više puta oštećenom.

Možete li zamisliti da sudac tuži "Mourinha"? Možete li zamisliti da nakon što je sudac tužio "Mourinha" klubu kojem je "Mourinho" trener delegiraju upravo tog suca? Da sam Hajduk, ovo bih tjerao do Strasbourga, Uefe, Fife, Međunarodnog olimpijskog odbora, do kraja svijeta. Pristojno, bez ružne riječi, ali, do kraja svijeta. Jer, što bismo mislili da Uefa suca koji je tužio izbornika hrvatske reprezentacije delegira Hrvatskoj, to je "presuda" u ovom slučaju.