ŠTO ČEKA DALIĆA? U svlačionici Brazilci i Vukovarac, za gol Rolls Royce, a veliki je cilj SP 2030.
Dalićev UAE gradi “kupljenu” reprezentaciju: Brazilci, Argentinci i Srbin nose dres Emirata, a plan su skovali godinama unaprijed
Reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju je i formalno ovaj tjedan preuzeo donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić, jedan je od najneobičnijih fenomena u svijetu modernog nogometa. Prije otprilike pet godina, nogometni čelnici te bogate države shvatili su da im domaći bazen talenata nije dovoljan za iskorak na azijskoj i svjetskoj sceni.