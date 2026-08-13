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Foto: screenshot/X
UAE NA POGON HRVATA PLUS+

ŠTO ČEKA DALIĆA? U svlačionici Brazilci i Vukovarac, za gol Rolls Royce, a veliki je cilj SP 2030.

Piše 24sata,

Dalićev UAE gradi “kupljenu” reprezentaciju: Brazilci, Argentinci i Srbin nose dres Emirata, a plan su skovali godinama unaprijed

Reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju je i formalno ovaj tjedan preuzeo donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić, jedan je od najneobičnijih fenomena u svijetu modernog nogometa. Prije otprilike pet godina, nogometni čelnici te bogate države shvatili su da im domaći bazen talenata nije dovoljan za iskorak na azijskoj i svjetskoj sceni.

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Komentari 7
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