UAE NA POGON HRVATA PLUS+

ŠTO ČEKA DALIĆA? U svlačionici Brazilci i Vukovarac, za gol Rolls Royce, a veliki je cilj SP 2030.

Piše 24sata,

Dalićev UAE gradi “kupljenu” reprezentaciju: Brazilci, Argentinci i Srbin nose dres Emirata, a plan su skovali godinama unaprijed